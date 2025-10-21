Durante la jornada de este martes, comenzaron a disputarse las semifinales de la Copa Sudamericana, donde Independiente del Valle no pudo aprovechar su localía pese a comenzar ganando tempranamente.

Los ecuatorianos igualaron 1-1 con Atlético Mineiro en Quito, en un partido donde Matías Fernández fue titular en los locales, mientras que Iván Román no tuvo minutos en el “Galo”.

La apertura de la cuenta fue obra de Junior Sornoza (11′), quien aprovechó un polémico penal para poner el 1-0, que durante casi todo el partido, parecía definitivo.

¡LA PUSO EN EL ÁNGULO! Sornoza marca el 1-0 de Independiente del Valle ante Mineiro.



¡LA PUSO EN EL ÁNGULO! Sornoza marca el 1-0 de Independiente del Valle ante Mineiro.

Cuando parecía que los negriazules se iban con la ventaja para su visita a Belo Horizonte, una gran jugada de Hulk, que dejó completamente solo a Dudu (90+2′), selló el empate final.

FESTEJE, SAMPA: Dudu anotó el 1-1 agónico de Atlético Mineiro vs. Independiente Del Valle en la ida de la semi de la CONMEBOL #Sudamericana.



FESTEJE, SAMPA: Dudu anotó el 1-1 agónico de Atlético Mineiro vs. Independiente Del Valle en la ida de la semi de la CONMEBOL #Sudamericana.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes 28 de octubre en Brasil, donde los dirigidos por Jorge Sampaoli llegan con el envión anímico de conseguir un empate agónico.

La otra llave que definirá al segundo finalista de la Copa Sudamericana la protagonizarán Universidad de Chile y Lanús.