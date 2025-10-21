;

VIDEOS. Atlético Mineiro lo empató sobre la hora y arruinó la fiesta de Independiente del Valle por las semis de Sudamericana

Matías Fernández fue titular en los ecuatorianos, mientras que Iván Román no vio minutos en el “Galo”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Franklin Jacome

Durante la jornada de este martes, comenzaron a disputarse las semifinales de la Copa Sudamericana, donde Independiente del Valle no pudo aprovechar su localía pese a comenzar ganando tempranamente.

Los ecuatorianos igualaron 1-1 con Atlético Mineiro en Quito, en un partido donde Matías Fernández fue titular en los locales, mientras que Iván Román no tuvo minutos en el “Galo”.

La apertura de la cuenta fue obra de Junior Sornoza (11′), quien aprovechó un polémico penal para poner el 1-0, que durante casi todo el partido, parecía definitivo.

Revisa también:

ADN

Cuando parecía que los negriazules se iban con la ventaja para su visita a Belo Horizonte, una gran jugada de Hulk, que dejó completamente solo a Dudu (90+2′), selló el empate final.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes 28 de octubre en Brasil, donde los dirigidos por Jorge Sampaoli llegan con el envión anímico de conseguir un empate agónico.

La otra llave que definirá al segundo finalista de la Copa Sudamericana la protagonizarán Universidad de Chile y Lanús.

