;

Presidente electo de Bolivia y relación con Chile: “Es momento de trabajar de forma más cercana”

Rodrigo Paz, nuevo mandatario boliviano, trazó las líneas de trabajo para fortalecer los vínculos con Chile.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Getty Images

Getty Images

Durante esta jornada, el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió a la relación con Chile y trazó las líneas de trabajo para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

El mandatario boliviano partió señalando que su país “tiene un interés muy grande sobre el Pacífico”.

“Estamos en un diseño de conectividad bioceánica en tres rutas dentro de Bolivia, que va a ser de interés para Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay”, agregó.

Revisa también:

ADN

En esa línea, el jefe de Estado afirmó que “yo he recorrido más de 230.000 kilómetros en el país, pero he visto y estado en los puntos posibles de conectividad de esos corredores bioceánicos, y creo que es momento de que Chile y Bolivia trabajen de forma más cercana en beneficios de nuestros pueblos“.

“Nosotros tenemos un diferendo histórico con respecto al mar, un litoral que me lo he viajado tres veces, por eso me conozco todas las entradas y salidas ilegales, tanto de Chile para Bolivia, y de Bolivia para Chile”, cerró.

Cabe consignar que durante la noche del domingo, el Presidente Gabriel Boric envió un mensaje de felicitaciones a Paz por su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad