Presidente electo de Bolivia y relación con Chile: “Es momento de trabajar de forma más cercana”

Durante esta jornada, el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió a la relación con Chile y trazó las líneas de trabajo para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

El mandatario boliviano partió señalando que su país “tiene un interés muy grande sobre el Pacífico”.

“Estamos en un diseño de conectividad bioceánica en tres rutas dentro de Bolivia, que va a ser de interés para Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay”, agregó.

En esa línea, el jefe de Estado afirmó que “yo he recorrido más de 230.000 kilómetros en el país, pero he visto y estado en los puntos posibles de conectividad de esos corredores bioceánicos, y creo que es momento de que Chile y Bolivia trabajen de forma más cercana en beneficios de nuestros pueblos“.

“Nosotros tenemos un diferendo histórico con respecto al mar, un litoral que me lo he viajado tres veces, por eso me conozco todas las entradas y salidas ilegales, tanto de Chile para Bolivia, y de Bolivia para Chile”, cerró.

Cabe consignar que durante la noche del domingo, el Presidente Gabriel Boric envió un mensaje de felicitaciones a Paz por su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia.