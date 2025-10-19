El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bolivia tiene nuevo presidente: Rodrigo Paz lidera votación y marca el fin de la era del MAS

Bolivia inicia un nuevo ciclo político. Con el 54% de los votos, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, se impuso este domingo en la segunda vuelta presidencial frente al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, quien obtuvo un 45%, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral.

Por primera vez en dos décadas, el país andino eligió a un presidente que no pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS), partido fundado por Evo Morales.

Desde La Paz, cientos de simpatizantes se congregaron en las afueras del Hotel Presidente para celebrar el triunfo de Paz, quien llegó al lugar pasadas las nueve de la noche.

Rodrigo Paz, de 58 años, exalcalde de Tarija, y actual diputado, logró consolidar su liderazgo tras una campaña centrada en la inclusión social y el desarrollo económico, apelando al voto de sectores indígenas y de la nueva clase media.

Su propuesta de “capitalismo para todos” buscó captar a votantes que se alejaron del MAS, prometiendo oportunidades para emprendedores y comerciantes, sin recurrir a medidas radicales de ajuste económico.