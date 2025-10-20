;

Presidente Boric felicita a nuevo mandatario Rodrigo Paz: reafirmó su compromiso con “la cooperación y el trabajo conjunto”

El senador boliviano se impuso en la segunda vuelta con el 54,5% de los votos, mientras que el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga obtuvo el 45,4%.

Durante la noche de este domingo, el Presidente Gabriel Boric envío un mensaje de felicitaciones al mandatario electo Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia.

Mediante su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: “Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas”.

“Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos”, añadió.

Rodrigo Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de los votos, frente a un 45,39 % obtenido por Jorge “Tuto” Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral con más del 97% de las actas computadas.

