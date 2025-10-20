Coquimbo Unido sigue intratable en el Campeonato Nacional y, tras la victoria sobre Colo Colo del domingo recién pasado, los “Piratas” podrían convertirse en campeones en la siguiente fecha ante O’Higgins.

Bruno Cabrera, autor del gol del triunfo ante los albos, analizó el encuentro ante el “Cacique” junto a Los Tenores de la Tarde y destacó la gran campaña que los tiene a punto de conseguir un título histórico.

“Sabíamos que era el rival que nos había ganado, pero una vez que sales al partido sabíamos lo complicado que iba a ser. En el primer tiempo Colo Colo manejó la pelota, pero en el segundo, después de un reto del entrenador, pudimos salir de otra manera y quedarnos con los tres puntos”, dijo el defensor.

Acerca de la cantidad de goles a pelota parada que han generado, señaló: “Hay que aprovechar a los buenos pateadores que tenemos, y lo estamos haciendo. Es una parte importante de cómo se han dado varios goles durante el torneo”.

“Lo habíamos trabajado. Me dijeron que atacara adelante y, además, hay un buen movimiento de dos jugadores nuestros que hacen una cortina y se ve cómo entro solo. También es importante el centro de Juan Cornejo, que me la da al lado del arco”, agregó.

Al ser consultado sobre lo cerca que están de levantar la copa, comentó: “Obviamente tenemos noción de todo lo que se está jugando y de la ilusión de toda la ciudad, pero hay que tratar de manejar esa ansiedad y pensar solamente en O’Higgins, porque va a ser un partido muy difícil de visitante”.

Además, se refirió a la reprogramación del partido ante los rancagüinos. “Sin duda, si hay una mínima posibilidad de que matemáticamente se pueda definir el torneo, siempre es bueno para el jugador y para la televisión que se juegue en cancha”, sentenció Cabrera.