La Serena denuncia a Limache por incumplir los minutos Sub 23 en el partido de vuelta de Copa Chile y pide ir a la final

Deportes Limache le pasó por encima a Deportes La Serena en la llave de semifinales de la Copa Chile, ganando en la vuelta por 6-1 y acumulando un global de 8-1 para los “tomateros”. Sin embargo, finalmente, la clasificación no se decidirá en la cancha.

Según información de The Clinic, los “papayeros” denunciaron al Tribunal de Disciplina de la ANFP que el cuadro limachino no cumplió con los minutos Sub 23 correspondientes en el segundo partido del cruce y piden que se les otorgue el triunfo por 3-0, lo que dejaría un global de 3-2 a favor de los granates.

De acuerdo con la protesta, los dirigidos por Víctor Rivero solo sumaron 113 minutos, cuando las bases del torneo estipulan 130 minutos de jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2002.

Según los cálculos de La Serena, Mateo Guerra sumó 77 minutos, mientras que Luis Felipe Hernández y Bastián Silva agregaron otros 18 cada uno, cuota que no alcanza para cumplir con el mínimo exigido.

Además, anticipándose a una posible respuesta de Limache respecto al caso de Agustín Arce, futbolista seleccionado para La Roja en el amistoso contra Perú, jugado dos días antes del choque de Copa Chile, los granates también argumentaron sobre esta situación.

El informe señalaba que el jugador, quien no disputó ningún minuto en La Florida, a partir de las 22:00 horas del sábado 11 de octubre ya estaba liberado de la convocatoria, por lo que ya estaba a disposición del club, así que no se le podrían sumar los 65 minutos por jugar convocado a la Selección Chilena.