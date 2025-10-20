;

Vuelco total: la decisión de la U que deja a sus hinchas sin banderazo antes de la semifinal de Copa Sudamericana

Los azules tenían planificado un encuentro con sus fanáticos en el Estadio Santa Laura para el día previo al duelo contra Lanús, pero todo cambió en las últimas horas.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Getty Images

Getty Images

Universidad de Chile ya planifica su semana pensando en el trascendental partido de este jueves, cuando reciba a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En los azules son conscientes de que no podrán contar con sus hinchas en el Estadio Nacional debido al castigo impuesto por la Conmebol tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda ante Independiente.

Por lo mismo, en los últimos días se había evaluado una alternativa para que los fanáticos pudieran mostrar su apoyo al equipo antes del partido, en un banderazo en el estadio Santa Laura, exclusivo para socios y abonados de la U.

Sin embargo, la iniciativa que buscaba reunir a cerca de 7.000 hinchas en el recinto de Independencia fue finalmente descartada por el propio cuadro estudiantil.

Según información de ADN Deportes, Azul Azul presentó una solicitud ante la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana el pasado viernes 17 de octubre, con el objetivo de llevar adelante el banderazo.

Ambas entidades se reunieron este lunes al mediodía para coordinar el evento y, luego de dos horas de conversación, se acordó todo para su realización. Sin embargo, la U cambió de parecer en las horas posteriores y retiró voluntariamente la solicitud, descartando un eventual banderazo en Santa Laura.

¿Cuándo juega la U por la Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Universidad de Chile y Lanús, por la ida de las semifinales del torneo continental, está programado para este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

