En medio de la tristeza de sus jugadores: el mensaje del DT de Argentina tras perder la final del Mundial Sub 20

Diego Placente reconoció que Marruecos fue un justo campeón y felicitó a sus dirigidos por el torneo que hicieron en Chile.

En medio de la tristeza del plantel argentino tras perder la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos, el DT de la Albiceleste, Diego Placente, dejó de lado los lamentos y salió a felicitar a sus jugadores por el torneo que hicieron en Chile.

“Mis jugadores hicieron un torneo increíble. No siempre se puede ganar, eso está claro. Aceptar la derrota es importante también. Estoy orgulloso por ellos y por la actitud que tuvieron”, señaló el técnico trasandino en la conferencia de prensa postpartido.

“Se escapó un sueño para ellos, pero quiero felicitarlos porque rindieron a un nivel altísimo, metieron a Argentina de nuevo en una final del mundo juvenil, algo que hace tiempo no pasaba. De este grupo saldrán grandes jugadores para la selección mayor”, aseguró Placente.

“El equipo fue creciendo durante el torneo. En cada partido mostró mucha solidez. Fue una lástima no haber podido mostrar esa solidez en la final, pero estoy contento por el torneo que hicimos”, agregó el entrenador de 48 años.

Por último, el DT argentino elogió a la selección Sub 20 de Marruecos. “Fue un justo campeón. Durante el torneo habíamos visto que cuando Marruecos va ganando, te espera y se cierra en defensa. Física y técnicamente son muy buenos, es un gran rival”, concluyó.

