Con invitados especiales y la hostilidad del público chileno: el lado B del triunfo de Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Marruecos hizo historia este domingo 19 de octubre de 2025 tras imponerse a Argentina en la final del Mundial Sub 20 en Chile.

ADN.CL estuvo presente en el Estadio Nacional y acá te contamos lo que no se vio por TV.

La previa

Pese a la ausencia de La Roja en la final, la expectación del público chileno se mantuvo intacta. Desde temprano, los hinchas comenzaron a llegar al Estadio Nacional, que agotó sus entradas con varios días de anticipación. Todos los sectores del recinto de Ñuñoa se vieron repletos para presenciar el decisivo encuentro que marcó el cierre del torneo.

Invitados especiales en Ñuñoa

Además de la destacada presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, varias figuras de peso del mundo del fútbol se dieron cita en el Estadio Nacional para presenciar la gran final.

Entre los más destacados estuvieron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez; el titular de la ANFP, Pablo Milad; su par argentino, Claudio “Chiqui” Tapia; y el presidente de Azul Azul, Michael Clark, entre otros dirigentes de renombre.

A ellos se sumaron exfutbolistas de trayectoria, como Carlos Caszely y Luis “Mago” Jiménez, quienes también vivieron desde la cancha una jornada inolvidable.

El Nacional se tiñó de rojo

Las tribunas del Nacional ofrecieron un espectáculo particular. Los hinchas de Argentina ocuparon la galería norte, mientras que un entusiasta grupo de fanáticos marroquíes se instaló en la galería sur, haciéndose sentir con fuerza.

El resto del estadio se tiñó de color rojo, con camisetas de la selección chilena, Universidad de Chile, Colo Colo y otros equipos, en una clara muestra de apoyo al combinado africano.

La hostilidad del público chileno

Como ya había ocurrido en compromisos anteriores, la “Albiceleste” no contó con el apoyo del público nacional. Desde el primer momento, la afición chilena se alineó con el rival de turno.

Sin ir más lejos, en el momento en que sonó el himno trasandino, desde las tribunas bajaron una serie de pifias. Lo contrario ocurrió en el himno marroquí, que fue respetado por todos en el Nacional.

La misma tónica se produjo con el partido ya iniciado. Cada vez que se escucharon cánticos de la parcialidad argentina, el Nacional los opacó a punta de pifias. Asimismo, cada error, balón o tarjeta en contra de Argentina, era celebrada por los chilenos. Por el contrario, los cánticos marroquíes encontraron eco en el público nacional, que se sumó activamente a ellos.

El momento de éxtasis llegó en el minuto 12, cuando Yassir Zabiri abrió el marcador a favor del conjunto africano y el gol fue celebrado por todo el Nacional. Lo mismo ocurrió minutos más tarde, cuando el propio Zabiri (29’) puso el 2-0.

El sufrimiento de Argentina

Con dos goles en contra y sin reacción en el campo, el técnico argentino Diego Placente buscó una solución desde la banca: retiró al volante Valentino Acuña para dar ingreso al delantero Mateo Silvetti.

La decisión, sin embargo, no fue bien recibida por Acuña. El joven mediocampista salió visiblemente molesto: se quitó la camiseta y golpeó un asiento al llegar al banco de suplentes, reflejando la frustración que reinaba en el conjunto trasandino.

La particular dinámica de los hinchas de Marruecos

En los minutos finales del primer tiempo, la hinchada marroquí protagonizó uno de los momentos más pintorescos de la noche. Encendieron los flashes de sus celulares y comenzaron a agitarlos al ritmo de sus cánticos, generando una imagen impactante en el Nacional.

La respuesta de los chilenos no tardó: se sumaron con entusiasmo a la coreografía, creando un ambiente festivo y vibrante.

Entre los gritos que bajaban desde las gradas se escucharon frases como “¡Viva Chile!” y “¡Unidos, Chile y Marruecos!”, en señal de agradecimiento al incondicional apoyo del público local. Tampoco faltó el cláscio “poropopo, poropopo, el que no salta es argentino mar...”.

Un feliz y triste final

Tras el pitazo final, el campo de juego se transformó en una escena de contrastes. Los jugadores marroquíes se fundieron en abrazos y varios cayeron al suelo emocionados. En tanto, los suplentes junto al cuerpo técnico ingresaron corriendo para sumarse a la celebración por el título.

Del otro lado, la desazón era evidente. Los futbolistas argentinos, cabizbajos y con lágrimas en los ojos, permanecieron en el césped asimilando la derrota