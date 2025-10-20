Ignacio González sufrió una conmoción cerebral y múltiples fracturas en la cara en el duelo de Everton ante la UC

El partido entre Everton y la Universidad Católica de este domingo, por la fecha 24 del Campeonato Nacional, terminó de la peor forma posible.

Cuando ya se jugaban los descuentos del encuentro, cerca de 60 hinchas locales invadieron la cancha del Estadio Sausalito para increpar a los jugadores, dejando de lado una grave situación ocurrida segundos antes.

En la jugada previa a la invasión, el portero de los “ruleteros”, Ignacio González, chocó cara a cara con Fernando Zampedri en una disputa por un balón aéreo, dejando a ambos futbolistas muy afectados.

Finalmente, la peor parte la sufrió el guardameta, que tuvo que salir del recinto en ambulancia, siendo trasladado a la clínica BUPA de Reñaca, donde los exámenes arrojaron un diagnóstico preocupante.

Según informó el propio club, González sufrió una conmoción cerebral con compromiso de conciencia y terminó con varias fracturas en su rostro, por lo que tuvo que pasar la noche hospitalizado.

Eso sí, desde Everton señalan que su evaluación ha sido favorable y se espera que pueda ser dado de alta en las próximas 24 horas.