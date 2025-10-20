El particular agradecimiento del DT de Marruecos a Chile tras ganar el Mundial Sub 20 en el Nacional / JAVIER TORRES

En medio de la euforia de los jugadores y cuerpo técnico de Marruecos al hacer historia para su país al ganar el Mundial Sub 20, su director técnico, Mohamed Ouahbi, analizó la victoria.

“Tienen mucha experiencia, la historia. Eso ayuda mucho. Estaban muy agresivos, así es el fútbol, teníamos que tener la cabeza fría y en eso lo hemos hecho fenomenal. Pudimos marcar más goles. Definimos muy bien en el área”, planteó en conferencia de prensa, valorando también el apoyo que recibió durante algunas determinaciones clave durante el torneo.

“No soy yo quien decide, sino mi staff. Tampoco la inclusión del tercer portero (en la semifinal con Francia), lo pidieron los jugadores. No soy solo. Tengo un staff que también merece ser protagonista”, comentó el belga, junto con agradecer el apoyo del público chileno durante el Mundial Sub 20.

“Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel, como nos han acogido, como nos cuidan, el amor que nos han dado”, dijo Mohamed Ouahbi, que también sembró un particular esperanza para nuestro país a nivel futbolístico.

“Lo único que puedo desear, porque los marroquíes están muy contentos, es que se clasifiquen al Mundial del 2030, habrá partidos allá y si juegan allí, tendrán un estadio lleno de marroquíes apoyándolos”, cerró el DT campeón del mundo juvenil.