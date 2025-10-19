;

AUDIO. ANFP anuncia “premio” para los hinchas que fueron al Mundial Sub 20 en Rancagua

En conversación con ADN Deportes, Felipe de Pablo apuntó a tomar la masiva convocatoria a los estadios en la cita planetaria para evitar incidentes como los ocurridos en Sausalito.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

En la previa a la final del Mundial Sub 20, los organizadores de la cita planetaria en Chile se mostraron más que orgullosos con el desarrollo del torneo.

Hubo profesionales que apostaron en nosotros y un país que creyó en este Comité Organizador. El trabajo llena de orgullo. Nadie se apoderó del Mundial, porque el Mundial es de Chile”, dijo el director ejecutivo del Comité Organizador Local, Felipe de Pablo, en diálogo con ADN Deportes, donde apuntó a tomar la herencia de un campeonato donde los estadios no tuvieron rejas y no hubo incidentes.

“Los legados son buenos si las personas e instituciones lo tomen y crean que esto puede seguir adelante. Ahora depende de quienes se quedarán con las canchas. Deja todo el conocimiento, está en manos nuestras ver cómo continuar con este legado”, dijo el también gerente de operaciones de la ANFP, quien buscó tomar como parámetro los incidentes ocurridos en el Sausalito como para trabajar a futuro.

“Es lamentable lo que sucede. Pareciera que en el Mundial estamos en otro mundo. Esto nos deja la lección de que tenemos que seguir en la senda en que estamos. Lo de los precios fue una señal. Tenemos todo para diseñar y trabajar de acá en adelante”, aseguró Felipe de Pablo.

Además, dio a conocer una medida con la que buscarán ampliar la experiencia del Mundial Sub 20 en otros eventos.

“Vamos a dar una sorpresa y premiar a los que asistieron a El Teniente de Rancagua y tendrán un 50% de descuento para ir a ver a La Roja Femenina (enfrentarán a Bolivia por la Liga de las Naciones el jueves 23 de octubre). Es una forma de premiar a los que nos acompañaron. Están los datos, ahora tienen que aparecer las voluntades. Es una decisión que cuesta, valiente, pero hay que tomarla o vamos a volver a la realidad”, concluyó Felipe De Pablo en ADN Deportes.

