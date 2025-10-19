El “Cristiano Ronaldo” de Marruecos y su euforia tras ganar el Mundial Sub 20 en Chile: “Este es el mejor país del mundo” / Hans Hott

La selección de Marruecos desató toda su euforia en el Estadio Nacional tras quedarse con el Mundial Sub 20, título inédito en su historia.

Los “Cachorros” celebraron con los centenares de compatriotas que los alentaron en Ñuñoa y también destacaron cómo lograron el triunfo.

“Estamos muy contentos, estoy muy orgulloso de mi equipo. Esperemos tener más trofeos como este a futuro. Celebraremos esta noche y ya veremos. Defendimos bien, en bloque, y logramos la victoria de manera considerable”, comentó en zona mixta el defensa Ismael Baouf.

También uno de los más solicitados fue Othmane Maamma, uno de los jugadores más vistosos del elenco africano, que se mostró agradecido por el aliento de los nacionales en el estadio.

“Estoy muy contento. Este es el mejor país del mundo. Gracias a los hinchas chilenos, es un gran país”, dijo el extremo marroquí, valorando el rival al que superaron.

“Argentina es un gran equipo, por algo llegaron a la final. Ellos lo demostraron en lo que mostraron en la cancha”, comentó Othmane Maamma, apodado por varios como “CR7″ por su número en la camiseta y su gran nivel.

“No, no me creo Cristiano Ronaldo”, cerró entre risas Othmane Maamma, futbolista del Watford de Inglaterra.