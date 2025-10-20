Día del churrasco en Chile: ¿Por qué se celebra el 20 de octubre y cuáles son las mejores ofertas?

Desde hace un par de años, cada 20 de octubre se celebra el Día del Churrasco en Chile, un punto en el calendario que es protagonizado por una de las preparaciones más queridas del país.

Se trata de una iniciativa nacida en la Fuente Suiza, cuando celebró sus 57 años en 2011, y diversas cadenas de sándwiches la han adoptado para reconocer la importancia cultural y gastronómica de la preparación.

“El Asiento es uno de los cortes más recomendados para preparar un buen churrasco. Es una pieza magra, blanda y sabrosa, ideal para cocinar rápido y filetear sin dificultad”, asegura Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne.

Si quieres salir a celebrar con un buen churrasco, varios locales ya anunciaron ofertas y promociones especiales para la ocasión.

Revisa a continuación los detalles y descubre dónde disfrutar este clásico chileno al mejor precio.

Las mejores ofertas en el Día del Churrasco 2025 en Chile

Juan Maestro

A lo largo de sus 90 locales tendrán la promoción de 2 combos de Barros Luco, con papas chicas y bebidas normales, por $10.000. Estará disponible hasta este viernes 24 de octubre.

Si se opta por delivery, se podrá comprar el combo Súper Juan Churrasco Italiano, que incluye, además del sándwich, una porción de papas fritas, empanadas y bebida $7.990.

Juan y Medio

La franquicia, presente en distintas regiones de Chile, tendrá 2x1 en churrascos italianos. La promoción es válida para consumo en el local.

El Chiguo Sanguchería

El espacio, ubicado en la ciudad de Rancagua, ofrecerá dos churrascos por $9.990, exclusiva para consumo en el local.