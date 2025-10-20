;

Científica desmiente a mujer que aseguraba ser Madeleine McCann: no hay coincidencia genética

El estudio descartó la versión de Julia Wandelt, quien decía ser la menor desaparecida.

Javiera Rivera

Madeleine McCann

Madeleine McCann

Este lunes, la científica Rosalyn Hammond confirmó que no existe ninguna coincidencia genética entre Julia Wandelt, la mujer polaca que aseguró ser Madeleine McCann, y los padres de la menor desaparecida.

“El perfil de ADN de Julia Wandelt muestra que no es la hija biológica de Kate y Gerry McCann, ni de ninguno de los dos”, declaró la experta.

No hay vínculo con los McCann

Recordemos que Julia Wandelt, de nacionalidad polaca, se sometió a un test de ADN luego de afirmar públicamente que era Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en Portugal.

Revisa también

ADN

El examen, realizado tras su detención en febrero de 2025, comparó las muestras genéticas de Wandelt con las obtenidas de una almohada perteneciente a la pequeña Maddie, desaparecida hace ya 18 años.

Según detalló Hammond ante el tribunal, los resultados fueron concluyentes y “no hay coincidencia alguna” entre los perfiles genéticos analizados.

La desaparición de Madeleine McCann sigue siendo uno de los misterios más mediáticos de los últimos años. La niña tenía tres años cuando fue vista por última vez en 2007 en un hotel del Algarve, Portugal.

ADN

Madeleine McCann

