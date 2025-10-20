Fiscalía cierra investigación penal por presuntos abusos en Legionarios de Cristo y Consagradas del Regnum Christi

La Fiscalía de O’Higgins puso término a la indagatoria que llevaba cerca de dos años por presuntos delitos sexuales atribuídos a miembros de los Legionarios de Cristo y de la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Regnum Christi. Según informaron ambas congregaciones, el Ministerio Público solicitó audiencia al 4° Juzgado de Garantía de Santiago para comunicar el archivo, al no existir antecedentes que den cuenta de los hechos investigados.

El caso se remonta a 2019, cuando se presentaron dos denuncias: una ante las Consagradas del Regnum Christi y otra ante la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Esta última ordenó una investigación canónica de nueve meses que concluyó con archivo por “no reunirse elementos suficientes para dar credibilidad a la denuncia”, de acuerdo con lo indicado por los Legionarios en su momento.

En 2023, la Fundación Para la Confianza ingresó una demanda civil por indemnización de perjuicios que “levantó acusaciones gravísimas” por supuestos hechos de 2008-2010 en un centro estudiantil de las Consagradas, involucrando a siete sacerdotes legionarios, una consagrada y una exconsagrada. En ese contexto, el 23 de agosto de ese año, los siete sacerdotes mencionados acudieron a la Fiscalía Regional Oriente para poner los antecedentes a disposición y pedir su investigación penal. Paralelamente, 32 exconsagradas difundieron una carta donde calificaron la denuncia como “verosímil” y relataron un “ambiente en el que el abuso de poder y conciencia era lo común”., publica La Tercera.

De acuerdo con el comunicado firmado por el p. Pablo Solís, director territorial de los Legionarios en Chile, y Gabriela Garza, directora territorial de las Consagradas, durante la investigación penal se realizaron “todas las diligencias necesarias” —declaraciones, testigos y pericias médicas, psicológicas, caligráficas y situacionales— sin que se encontraran “fundamentos para formalizar” ni “acusar a las personas mencionadas”. Añaden que el resultado “es consistente con la exhaustiva investigación de la justicia canónica” que concluyó en 2021.

“Nos apena el inmenso dolor que esta situación ha causado a tantas personas y por tan largo tiempo”, cerraron Solís y Garza, remarcando que los aludidos “siempre aseguraron su total inocencia”. La demanda civil presentada por la Fundación sigue su curso por la vía correspondiente.