;

Fiscalía cierra investigación penal por presuntos abusos en Legionarios de Cristo y Consagradas del Regnum Christi

El Ministerio Público pidió audiencia para comunicar el cierre por falta de antecedentes; las congregaciones alegan coherencia con la investigación canónica de 2021.

Mario Vergara

«El abuso de poder y conciencia eran lo común»: 32 exconsagradas firman carta contra Legionarios de Cristo

«El abuso de poder y conciencia eran lo común»: 32 exconsagradas firman carta contra Legionarios de Cristo / Cícero Castro

La Fiscalía de O’Higgins puso término a la indagatoria que llevaba cerca de dos años por presuntos delitos sexuales atribuídos a miembros de los Legionarios de Cristo y de la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Regnum Christi. Según informaron ambas congregaciones, el Ministerio Público solicitó audiencia al 4° Juzgado de Garantía de Santiago para comunicar el archivo, al no existir antecedentes que den cuenta de los hechos investigados.

El caso se remonta a 2019, cuando se presentaron dos denuncias: una ante las Consagradas del Regnum Christi y otra ante la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Esta última ordenó una investigación canónica de nueve meses que concluyó con archivo por “no reunirse elementos suficientes para dar credibilidad a la denuncia”, de acuerdo con lo indicado por los Legionarios en su momento.

En 2023, la Fundación Para la Confianza ingresó una demanda civil por indemnización de perjuicios que “levantó acusaciones gravísimas” por supuestos hechos de 2008-2010 en un centro estudiantil de las Consagradas, involucrando a siete sacerdotes legionarios, una consagrada y una exconsagrada. En ese contexto, el 23 de agosto de ese año, los siete sacerdotes mencionados acudieron a la Fiscalía Regional Oriente para poner los antecedentes a disposición y pedir su investigación penal. Paralelamente, 32 exconsagradas difundieron una carta donde calificaron la denuncia como “verosímil” y relataron un “ambiente en el que el abuso de poder y conciencia era lo común”., publica La Tercera.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con el comunicado firmado por el p. Pablo Solís, director territorial de los Legionarios en Chile, y Gabriela Garza, directora territorial de las Consagradas, durante la investigación penal se realizaron “todas las diligencias necesarias” —declaraciones, testigos y pericias médicas, psicológicas, caligráficas y situacionales— sin que se encontraran “fundamentos para formalizar” ni “acusar a las personas mencionadas”. Añaden que el resultado “es consistente con la exhaustiva investigación de la justicia canónica” que concluyó en 2021.

Nos apena el inmenso dolor que esta situación ha causado a tantas personas y por tan largo tiempo”, cerraron Solís y Garza, remarcando que los aludidos “siempre aseguraron su total inocencia”. La demanda civil presentada por la Fundación sigue su curso por la vía correspondiente.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad