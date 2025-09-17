El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann es liberado en Alemania

Christian B., de 48 años, cumplió una condena de siete años en una prisión de Alemania por violar a una mujer de 72 años en 2005 en la región del Algarve, en Portugal, precisamente donde Madeleine McCann desapareció .

Sin embargo, según los fiscales, no ha sido acusado en el caso de la desaparición de Madeleine debido a la falta de pruebas contundentes.

El fiscal alemán Christian Wolters manifestó su preocupación en una reciente entrevista por la liberación de un individuo “intrínsecamente peligroso”.

Este miércoles Christian B., quien niega las acusaciones respecto al caso de Madeleine McCann, salió de su encierro en el vehículo de su abogado, acompañado por dos automóviles de policía.