Champions League: estos son los 18 partidos por la tercera fecha de la fase de liga
Los encuentros se disputarán entre el martes 21 y miércoles 22 de octubre.
Esta semana vuelve la acción de la fase de liga de la Champions League 2025-2026.
Los equipos apuntan a ir sumando triunfos que les permitan instalarse entre los 24 conjuntos que avanzarán a la zona de eliminación directa.
La acción arrancará el martes 21, con nueve duelos, entre los que destaca el choque del Arsenal con el Atlético de Madrid y la visita del campeón vigente, PSG, al Bayer Leverkusen.
En tanto, con otros nueve cotejos, la actividad del máximo torneo continental de clubes en el “Viejo Continente” cierra el miércoles 22, resaltando el enfrentamiento del Real Madrid ante Juventus como plato principal.
La programación de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026
Martes 21 de octubre
13:45 hrs | Barcelona vs. Olympiakos | Olímpico Lluis Companys, Barcelona
13:45 hrs | Kairat Almaty vs. Pafos | Almaty Central Stadium, Almaty
16:00 hrs | Arsenal vs. Atlético de Madrid | Emirates Stadium, Londres
16:00 hrs | Bayer Leverkusen vs. PSG | Bay Arena, Leverkusen
16:00 hrs | Copenhague vs. Borussia Dortmund | Parken Stadium, Copenhague
16:00 hrs | Newcastle vs. Benfica | St. James Park, Newcastle
16:00 hrs | PSV vs. Nápoli | Philips Stadium, Eindhoven
16:00 hrs | Union Saint-Gilloise vs. Inter de Milan | Lotto Park, Anderlecht
16:00 hrs | Villarreal vs. Manchester City | Estadio de la Cerámica, Villarreal
Miércoles 22 de octubre
13:45 hrs | Athletic de Bilbao vs. Qarabag | San Mamés, Bilbao
13:45 hrs | Galatasaray vs. Bodo/Glimt | Rams Park, Estambul
16:00 hrs | Atalanta vs. Slavia Praga | Gewiss Stadium, Bérgamo
16:00 hrs | Chelsea vs. Ajax | Stamford Bridge, Londres
16:00 hrs | Bayern Munich vs. Club Brujas | Allianz Arena, Munich
16:00 hrs | Eintracht Frankfurt vs. Liverpool | Deutche Bank Park, Frankfurt
16:00 hrs | AS Mónaco vs. Tottenham | Louis II, Mónaco
16:00 hrs | Real Madrid vs. Juventus | Santiago Bernabéu, Madrid
16:00 hrs | Sporting Lisboa vs. Olympique Marsella | José Alvalade, Lisboa
