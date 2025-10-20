;

Champions League: estos son los 18 partidos por la tercera fecha de la fase de liga

Los encuentros se disputarán entre el martes 21 y miércoles 22 de octubre.

Carlos Madariaga

Esta semana vuelve la acción de la fase de liga de la Champions League 2025-2026.

Los equipos apuntan a ir sumando triunfos que les permitan instalarse entre los 24 conjuntos que avanzarán a la zona de eliminación directa.

La acción arrancará el martes 21, con nueve duelos, entre los que destaca el choque del Arsenal con el Atlético de Madrid y la visita del campeón vigente, PSG, al Bayer Leverkusen.

En tanto, con otros nueve cotejos, la actividad del máximo torneo continental de clubes en el “Viejo Continente” cierra el miércoles 22, resaltando el enfrentamiento del Real Madrid ante Juventus como plato principal.

La programación de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026

Martes 21 de octubre

13:45 hrs | Barcelona vs. Olympiakos | Olímpico Lluis Companys, Barcelona

13:45 hrs | Kairat Almaty vs. Pafos | Almaty Central Stadium, Almaty

16:00 hrs | Arsenal vs. Atlético de Madrid | Emirates Stadium, Londres

16:00 hrs | Bayer Leverkusen vs. PSG | Bay Arena, Leverkusen

16:00 hrs | Copenhague vs. Borussia Dortmund | Parken Stadium, Copenhague

16:00 hrs | Newcastle vs. Benfica | St. James Park, Newcastle

16:00 hrs | PSV vs. Nápoli | Philips Stadium, Eindhoven

16:00 hrs | Union Saint-Gilloise vs. Inter de Milan | Lotto Park, Anderlecht

16:00 hrs | Villarreal vs. Manchester City | Estadio de la Cerámica, Villarreal

Miércoles 22 de octubre

13:45 hrs | Athletic de Bilbao vs. Qarabag | San Mamés, Bilbao

13:45 hrs | Galatasaray vs. Bodo/Glimt | Rams Park, Estambul

16:00 hrs | Atalanta vs. Slavia Praga | Gewiss Stadium, Bérgamo

16:00 hrs | Chelsea vs. Ajax | Stamford Bridge, Londres

16:00 hrs | Bayern Munich vs. Club Brujas | Allianz Arena, Munich

16:00 hrs | Eintracht Frankfurt vs. Liverpool | Deutche Bank Park, Frankfurt

16:00 hrs | AS Mónaco vs. Tottenham | Louis II, Mónaco

16:00 hrs | Real Madrid vs. Juventus | Santiago Bernabéu, Madrid

16:00 hrs | Sporting Lisboa vs. Olympique Marsella | José Alvalade, Lisboa

