Reconocido servicio de streaming entró en la puja para transmitir la Champions League

El fútbol sigue siendo un objetivo atractivo en el mercado del entretenimiento.

José Campillay

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / Claudio Lavenia - UEFA

No hay dudas de que la Champions League es una de las competiciones más relevantes del fútbol internacional, con millones de fanáticos de todo el mundo que siguen de cerca cada noticia.

En este escenario, los servicios de streaming han puesto sus ojos en la industria del deporte, especialmente en el fútbol, buscando acercar los eventos más importantes a sus suscriptores.

Ahora, una de los servicios más populares del mercado se interesó en los derechos de la copa internacional más prestigiosa del mundo.

Se trata nada más y nada menos que de Netflix. Y es que según dio a conocer The Times, la plataforma evalúa entrar al competitivo mercado del fútbol europeo.

De acuerdo a los reportes, desde ‘La Gran N’ ya estaría pujando por los derechos globales para transmitir al menos un partido de la Champions por ronda. Esto, a partir de la temporada 2027-2028.

El interés llega en medio de una profunda reestructuración impulsada por la UEFA, que busca modernizar su modelo de distribución y atraer a servicios de alcance internacional.

El nuevo sistema permitirá que las cadenas de televisión y plataformas digitales presenten ofertas simultáneas para distintos mercados, lo que promete una competencia sin precedentes por los partidos más atractivos.

En este contexto, Netflix buscaría su primera incursión importante en el fútbol de clubes, siguiendo los pasos de Amazon, que ya transmite encuentros de Champions en el Reino Unido, Alemania e Italia.

La venta de los nuevos derechos está siendo supervisada por la UEFA junto a la organización European Football Clubs (EFC) y gestionada por la agencia estadounidense Relevent, conocida por su trabajo con CBS en el mercado norteamericano.

