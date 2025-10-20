;

Cae un nuevo técnico en el fútbol chileno: “Agradecemos su profesionalismo en estos dos años”

A través de redes sociales, Deportes Recoleta comunicó la salida del entrenador Luis Landeros.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Este lunes, se confirmó el despido de un nuevo entrenador en el fútbol chileno. A través de redes sociales, Deportes Recoleta oficializó la salida del técnico Luis Landeros, a solo dos fechas para el término de la fase regular de la Primera B 2025.

La decisión fue tomada tres días después de la derrota por 3-2 que sufrieron los “Albiazules” ante Rangers de Talca, resultado que dejó al cuadro metropolitano con casi nulas posibilidades de clasificarse a la Liguilla de Ascenso.

Revisa también:

ADN

“Club Deportes Recoleta SADP comunica que por mutuo acuerdo y en buenos términos ha finalizado el contrato que vinculaba al entrenador Luis Landeros con nuestra institución”, escribió el club en un comunicado.

“En estos dos años al mando del plantel profesional agradecemos el profesionalismo y el respeto hacia nuestro club por parte de Luis y su staff”, agrega el mensaje.

Finalmente, Deportes Recoleta detalló que “a cargo del plantel profesional asumirá por estas dos fechas que restan del torneo de primera B, el señor Omar Toloza quien cumple actualmente la función de jefe técnico del Futbol joven”.

Así las cosas, Landeros dejó la banca de Recoleta tras más de dos años desde su llegada en septiembre de 2023. Actualmente, el equipo está en el décimo puesto de la Primera B con 34 puntos, a seis unidades del último cupo a la postemporada que lo tiene Rangers, con 40 puntos.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad