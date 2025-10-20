Cae un nuevo técnico en el fútbol chileno: “Agradecemos su profesionalismo en estos dos años”

Este lunes, se confirmó el despido de un nuevo entrenador en el fútbol chileno. A través de redes sociales, Deportes Recoleta oficializó la salida del técnico Luis Landeros, a solo dos fechas para el término de la fase regular de la Primera B 2025.

La decisión fue tomada tres días después de la derrota por 3-2 que sufrieron los “Albiazules” ante Rangers de Talca, resultado que dejó al cuadro metropolitano con casi nulas posibilidades de clasificarse a la Liguilla de Ascenso.

“Club Deportes Recoleta SADP comunica que por mutuo acuerdo y en buenos términos ha finalizado el contrato que vinculaba al entrenador Luis Landeros con nuestra institución”, escribió el club en un comunicado.

“En estos dos años al mando del plantel profesional agradecemos el profesionalismo y el respeto hacia nuestro club por parte de Luis y su staff”, agrega el mensaje.

Finalmente, Deportes Recoleta detalló que “a cargo del plantel profesional asumirá por estas dos fechas que restan del torneo de primera B, el señor Omar Toloza quien cumple actualmente la función de jefe técnico del Futbol joven”.

Así las cosas, Landeros dejó la banca de Recoleta tras más de dos años desde su llegada en septiembre de 2023. Actualmente, el equipo está en el décimo puesto de la Primera B con 34 puntos, a seis unidades del último cupo a la postemporada que lo tiene Rangers, con 40 puntos.