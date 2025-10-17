;

VIDEO. El golazo con que Rangers sumó su tercera victoria seguida para consolidarse en zona de Liguilla en la Primera B

Sebastián Leyton marcó la gran jugada de la jornada para la victoria piducana ante Deportes Recoleta.

Carlos Madariaga

El golazo con que Rangers sumó su tercera victoria seguida para consolidarse en zona de Liguilla en la Primera B

El golazo con que Rangers sumó su tercera victoria seguida para consolidarse en zona de Liguilla en la Primera B / Twitter @Rangersdetalca_

Este viernes comenzó la disputa de la fecha 28 de la Primera B, la antepenúltima jornada del ascenso en Chile.

Al respecto, Rangers de Talca dio un gran golpe en sus aspiraciones de entrar a la Liguilla de Ascenso al imponerse a Deportes Recoleta.

Daniel Viveros abrió la cuenta con un autogol en favor del elenco piducano al minuto 10, pero Federico Martin igualó al minuto 27

Ya en el segundo tiempo, Sebastián Leyton se despachó con la joya de la jornada al embocar un gran disparo de media distancia para el 2-1 parcial en favor de Rangers al minuto 61.

Pese al golazo, David Salazar volvió a igualar el marcador para Deportes Recoleta apenas cuatro minutos más tarde.

Sin embargo, a los 76 minutos, Gonzalo Reyes logró el desequilibrio para el 3-2 definitivo en favor de Rangers, que con esto hilvanó su tercera victoria seguida, llegando a 40 puntos que lo dejan en el sexto lugar.

En tanto, Deportes Recoleta se estancó en 34 unidades, manteniéndose en el décimo lugar, lejos aún de la postemporada.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad