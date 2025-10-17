El golazo con que Rangers sumó su tercera victoria seguida para consolidarse en zona de Liguilla en la Primera B / Twitter @Rangersdetalca_

Este viernes comenzó la disputa de la fecha 28 de la Primera B, la antepenúltima jornada del ascenso en Chile.

Al respecto, Rangers de Talca dio un gran golpe en sus aspiraciones de entrar a la Liguilla de Ascenso al imponerse a Deportes Recoleta.

Daniel Viveros abrió la cuenta con un autogol en favor del elenco piducano al minuto 10, pero Federico Martin igualó al minuto 27

Ya en el segundo tiempo, Sebastián Leyton se despachó con la joya de la jornada al embocar un gran disparo de media distancia para el 2-1 parcial en favor de Rangers al minuto 61.

🤩⚽🔴⚫ NO DIGA GOL, DIGA GOLAZO PIDUCANO



Sebastián Leyton nos dejó esta joyita en el #MatchdayViernes, en el partidazo que animan Deportes Recoleta y Rangers por la Fecha 28 de la #LigaDeAscensoCaixun 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax… pic.twitter.com/gG5jnF9mxG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 17, 2025

Pese al golazo, David Salazar volvió a igualar el marcador para Deportes Recoleta apenas cuatro minutos más tarde.

Sin embargo, a los 76 minutos, Gonzalo Reyes logró el desequilibrio para el 3-2 definitivo en favor de Rangers, que con esto hilvanó su tercera victoria seguida, llegando a 40 puntos que lo dejan en el sexto lugar.

En tanto, Deportes Recoleta se estancó en 34 unidades, manteniéndose en el décimo lugar, lejos aún de la postemporada.