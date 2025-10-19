;

VIDEO. Escena recurrente: jugador de Deportes Iquique vivió tenso momento con hincha tras la derrota ante O’Higgins

César González no se guardó nada contra un aficionado que lo recriminó.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES / UNO NOTICIAS

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES / UNO NOTICIAS / Cristian Vivero Boornes

Deportes Iquique volvió a perder en el Campeonato Nacional y su descenso a la Primera B está cada vez más cerca de concretarse.

Con la derrota ante O’Higgins del viernes, los “Dragones Celestes” se mantuvieron en la última posición del torneo con solo 14 puntos, alejados a 7 de la zona de salvación, con apenas seis partidos por delante.

Precisamente en el choque ante los rancagüinos se vivió un tenso momento entre uno de los futbolistas nortinos y un hincha en la tribuna, en escenas que se han vuelto constantes.

Revisa también:

ADN

Cuando los jugadores se disponían a abandonar la cancha al finalizar el partido, César González se enfrascó en una fuerte discusión con una persona del público, intercambiando insultos de alta envergadura.

Cabe recordar que no es la primera vez que futbolistas e hinchas de Deportes Iquique se enfrentan, siendo otros ejemplos las agresiones a Marcelo Jorquera y César Fuentes.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad