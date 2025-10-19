Deportes Iquique volvió a perder en el Campeonato Nacional y su descenso a la Primera B está cada vez más cerca de concretarse.

Con la derrota ante O’Higgins del viernes, los “Dragones Celestes” se mantuvieron en la última posición del torneo con solo 14 puntos, alejados a 7 de la zona de salvación, con apenas seis partidos por delante.

Precisamente en el choque ante los rancagüinos se vivió un tenso momento entre uno de los futbolistas nortinos y un hincha en la tribuna, en escenas que se han vuelto constantes.

Cuando los jugadores se disponían a abandonar la cancha al finalizar el partido, César González se enfrascó en una fuerte discusión con una persona del público, intercambiando insultos de alta envergadura.

Cabe recordar que no es la primera vez que futbolistas e hinchas de Deportes Iquique se enfrentan, siendo otros ejemplos las agresiones a Marcelo Jorquera y César Fuentes.