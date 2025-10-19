;

VIDEO. Universidad de Concepción le deja servido el ascenso directo a Deportes Copiapó tras perder con Antofagasta

A solo dos fechas de terminar el torneo, la Primera B sigue llena de emociones.

Javier Catalán

FOTO: CRISTOFER DEVIA/ UNO NOTICIAS

FOTO: CRISTOFER DEVIA/ UNO NOTICIAS / Cristofer Devia/ Uno noticias

Durante la jornada de este domingo, la Primera B vivió un duelo clave en la lucha por el ascenso directo.

Universidad de Concepción cayó por 3-0 ante Deportes Antofagasta en el norte y le cedió en bandeja de plata la cima del torneo a Deportes Copiapó, que jugará más tarde.

Los dirigidos por Cristián “La Nona” Muñoz comenzaron perdiendo de inmediato ante los “Pumas”, luego de que una buena jugada de Byron Nieto terminara en gol de Cristofer Salas (35′).

Revisa también:

ADN

El “Campanil” tuvo la oportunidad de igualar las acciones al final de la primera etapa con un polémico penal a favor, pero Iam González desvió el remate.

Los tantos que sellaron el resultado llegaron en el segundo tiempo, con Adrián Cuadra (77′) marcando de penal y Felipe Álvarez (90+3′) culminó todo a segundos del final del encuentro.

Con este resultado, la Universidad de Concepción se mantiene con 49 puntos en la primera posición de la Primera B, aunque solo a 1 de Copiapó, que jugará más tarde contra Magallanes. Por su parte, Deportes Antofagasta alcanza las 40 unidades y se mete de lleno en la zona de playoffs.

