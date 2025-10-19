;

VIDEO. Mauricio Pellegrino elogia a la U antes de enfrentarlos por Copa Sudamericana: “El nivel de exigencia será top”

“Tenemos un partido en el que necesitamos hacer mucho para poder tener chances”, señaló Mauricio Pellegrini, entrenador con pasado en los azules.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Ruano Carneiro

La Universidad de Chile jugará uno de los partidos más importantes del año el próximo jueves 23 de octubre, cuando reciba en el Estadio Nacional a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Mauricio Pellegrino, entrenador del conjunto argentino, anticipó en conferencia de prensa el viaje a Santiago para enfrentar a los azules.

Tenemos un partido en el que necesitamos hacer mucho para poder tener chances. En esta serie vamos a jugar contra un gran equipo. La U es un gran desafío para nosotros en este momento, y el equipo está con mucha ilusión de hacer lo mejor posible”, comenzó diciendo el DT.

Es una llave doble y hay que estar preparados al máximo, porque va a ser muy difícil. El nivel de exigencia será top y nos estamos preparando para eso, para vivirlo con toda la ilusión posible”, agregó el otrora técnico de los universitarios.

Al ser consultado por el estado físico del plantel, que jugó el viernes por el Clausura de Argentina, Pellegrino sentenció: “Vamos a llegar bien. Tenemos seis días. Respetamos el proceso de recuperación y eso mismo les pedí a los jugadores: cuidarse para llegar de la mejor manera”.

