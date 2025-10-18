;

VIDEOS. El descenso arde en la Primera B: San Marcos hundió a San Felipe y Curicó Unido respira a costa de Santiago Wanderers

La jornada sabatina dejó grandes definiciones para las últimas dos fechas.

Javier Catalán

Durante la jornada de este sábado se dio continuidad a la antepenúltima fecha de la Primera B con dos importantes partidos entre equipos de la parte alta y baja de la tabla.

Primero, San Marcos de Arica venció por la cuenta mínima a Unión San Felipe en el norte, con gol de Marcos Camarda (40′), y ahora confía en que se caigan Universidad de Concepción y Deportes Copiapó para soñar con el ascenso directo.

Por su parte, los aconcagüinos siguen complicándose en la zona baja del torneo, donde Santiago Morning, el colista, ya está a solo un punto de alcanzarlos.

Caso contrario al de Curicó Unido, que también lucha por escapar del fondo, pero que esta tarde venció a Santiago Wanderers y tomó algo de aire.

Un gol de penal de Cristián Bustamante (85′) selló la derrota de los porteños, que, a falta de dos fechas, siguen en zona de playoffs, aunque podrían caerse si no suman en los próximos encuentros.

Con estos resultados, San Marcos se mantuvo en el tercer puesto con 45 puntos, a solo cinco de la Universidad de Concepción, mientras que Santiago Wanderers quedó en la quinta posición con 41.

En la parte baja, San Felipe se mantiene con 27 unidades y es antepenúltimo, salvándose por la mínima del descenso. Por su parte, Curicó Unido alcanzó los 30 puntos y tomó un pequeño respiro.

