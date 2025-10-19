“Se dedica al narcotráfico”: decretan prisión preventiva para principal sospechoso por el caso de Krishna Aguilera

“Una persona que se dedica al narcotráfico”: prisión preventiva para principal sospechoso por el caso de Krishna Aguilera

Este domingo se decretó prisión preventiva para Juan Beltrán, principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo rastro se perdió el pasado 4 de octubre tras asistir a una discoteque en San Bernardo.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que formalizó al detenido por el delito de secuestro, mientras la investigación permanecerá bajo reserva durante 40 días y con un plazo total de 120 días para desarrollar diligencias.

El fiscal jefe Marco Pastén explicó que la prisión preventiva fue decretada debido a que la libertad del imputado representa “un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y un evidente riesgo de fuga”.

Según detalló, Beltrán fue la última persona que estuvo con Krishna y no ha entregado antecedentes que permitan esclarecer su paradero. “Aprovechándose de la condición en que se encontraba la víctima, la privó de libertad”, afirmó el persecutor.

El fiscal agregó que existen indicios de que el imputado estaría vinculado al narcotráfico y habría actuado previamente con violencia, lo que reforzó la decisión del tribunal. “Para secuestrar a una persona no se requiere acreditarle un móvil. Lo que nosotros decimos que aquí esto se da en un contexto de tráfico de drogas a la que se dedicaba el imputado, de personas cuales que él interactuaba", sumó.

Por su parte, la defensora pública Patricia Flores indicó que el caso seguirá en reserva mientras se desarrollan diligencias pendientes, y que la defensa mantiene “otra teoría de los hechos”. Sin embargo, evitó entregar más detalles para no entorpecer la investigación.

“No estoy conforme”

A la salida de la audiencia, Cristal Aguilera, hermana de la víctima, insistió: “No estoy conforme (...) Él no colaboró con nada, no ha dado declaraciones, solamente le pido a las personas que sepan algo, que hablen, que hablen porque si no va a ser peor para ellos mismos, porque yo no me voy a alcanzar a encontrar a mi hermana y dar con todo".

La búsqueda de Krishna Aguilera continúa con equipos especializados desplegados en distintos puntos de la Región Metropolitana, mientras la Fiscalía mantiene bajo análisis los antecedentes recopilados en los allanamientos, incluyendo un registro en video que ubicaría a Beltrán cargando bolsas de basura la noche previa a su detención.