Pulso Ciudadano: Jeannette Jara amplía su ventaja sobre José Antonio Kast y Evelyn Matthei vuelve al tercer puesto / Agencia Uno

Santiago

La nueva encuesta Pulso Ciudadano revela que Jeannette Jara continúa a la cabeza de la carrera presidencial con un 25,4% de las preferencias, consolidando su liderazgo y ampliando la ventaja sobre José Antonio Kast, quien alcanza un 18,7%.

En tanto, Evelyn Matthei recupera el tercer puesto con un 12,6%, superando a Franco Parisi, que baja al 10,4%.

Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 8,9%, Marco Enríquez-Ominami con 3%, Harold Mayne-Nicholls con 2,1% y Eduardo Artés con 0,6%. Los indecisos suman 9,8%, mientras que los votos nulos o blancos alcanzan un 5,8%.

En el escenario de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por ocho puntos (42% vs. 34%), mientras que Matthei se impondría por una diferencia de 10,3 puntos (42,5% vs. 32,2%).

Percepción de triunfo

Respecto a la percepción de triunfo, un 29,6% de los encuestados cree que el próximo Presidente de Chile será José Antonio Kast, seguido por Jara con un 26,5%.

En cuanto a la gestión actual, la aprobación del Presidente Boric se mantiene en 29,4%, con una desaprobación de 57,8%, según la misma medición.

Entre los principales problemas del país destacan la delincuencia (46,2%), inmigración (30%), desempleo y salud (21,4%), y corrupción (20,4%).