;

Pulso Ciudadano: Jeannette Jara amplía su ventaja sobre José Antonio Kast y Evelyn Matthei vuelve al tercer puesto

La candidata oficialista sube 1,5 puntos en la última medición, mientras José Antonio Kast alcanza el 18,7% y Evelyn Matthei recupera el tercer lugar con 12,6%.

Verónica Villalobos

Pulso Ciudadano: Jeannette Jara amplía su ventaja sobre José Antonio Kast y Evelyn Matthei vuelve al tercer puesto

Pulso Ciudadano: Jeannette Jara amplía su ventaja sobre José Antonio Kast y Evelyn Matthei vuelve al tercer puesto / Agencia Uno

Santiago

La nueva encuesta Pulso Ciudadano revela que Jeannette Jara continúa a la cabeza de la carrera presidencial con un 25,4% de las preferencias, consolidando su liderazgo y ampliando la ventaja sobre José Antonio Kast, quien alcanza un 18,7%.

En tanto, Evelyn Matthei recupera el tercer puesto con un 12,6%, superando a Franco Parisi, que baja al 10,4%.

Revisa también

ADN

Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 8,9%, Marco Enríquez-Ominami con 3%, Harold Mayne-Nicholls con 2,1% y Eduardo Artés con 0,6%. Los indecisos suman 9,8%, mientras que los votos nulos o blancos alcanzan un 5,8%.

En el escenario de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por ocho puntos (42% vs. 34%), mientras que Matthei se impondría por una diferencia de 10,3 puntos (42,5% vs. 32,2%).

Percepción de triunfo

Respecto a la percepción de triunfo, un 29,6% de los encuestados cree que el próximo Presidente de Chile será José Antonio Kast, seguido por Jara con un 26,5%.

En cuanto a la gestión actual, la aprobación del Presidente Boric se mantiene en 29,4%, con una desaprobación de 57,8%, según la misma medición.

Entre los principales problemas del país destacan la delincuencia (46,2%), inmigración (30%), desempleo y salud (21,4%), y corrupción (20,4%).

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad