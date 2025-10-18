Descubren inquietante “búnker” vinculado al principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera

Un nuevo y alarmante hallazgo marcó las diligencias por la desaparición de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo rastro se perdió hace casi dos semanas en San Bernardo.

Durante el pasado viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró un misterioso “búnker” en una de las propiedades asociadas a Juan Beltrán, el principal sospechoso del caso.

El hombre, de 44 años, fue detenido la noche del jueves, tras ser identificado como la última persona que estuvo con Krishna antes de su desaparición. Luego de su arresto, la Fiscalía y la PDI realizaron una serie de allanamientos en cuatro inmuebles relacionados con él.

Sin embargo, tras las pericias, fue una vivienda ubicada en calle Pirineos la que concentró la atención de los investigadores.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un departamento en condiciones precarias, pero con un fuerte blindaje en puertas y ventanas, adaptado para el aislamiento total.

De acuerdo a lo recogido por Contigo en la Mañana de CHV, en su interior se encontraron prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos que podrían resultar claves para esclarecer el caso.

Vecinos del sector aseguraron haber visto al imputado sacando objetos del lugar poco después de que la desaparición de la joven comenzara a ser difundida por los medios. Según antecedentes recogidos por la PDI, el inmueble habría sido ocupado irregularmente por Beltrán, quien también estaría vinculado a actividades de tráfico de drogas.

La Fiscalía, en tanto, confirmó que los objetos incautados están siendo sometidos a peritajes, mientras continúa la búsqueda de Krishna Aguilera. La hermana de la joven, Cristal, ha reiterado que su familiar se encontraba atemorizada por las amenazas del detenido, a quien responsabiliza directamente de su desaparición.