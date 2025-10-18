;

Descubren inquietante “búnker” vinculado al principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera

El hallazgo, liderado por la Policía de Investigaciones, se dio en una de las propiedades asociadas a Juan Beltrán.

Nelson Quiroz

Capturas - CHV

Capturas - CHV

Un nuevo y alarmante hallazgo marcó las diligencias por la desaparición de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo rastro se perdió hace casi dos semanas en San Bernardo.

Durante el pasado viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró un misterioso “búnker” en una de las propiedades asociadas a Juan Beltrán, el principal sospechoso del caso.

ADN

Captura

El hombre, de 44 años, fue detenido la noche del jueves, tras ser identificado como la última persona que estuvo con Krishna antes de su desaparición. Luego de su arresto, la Fiscalía y la PDI realizaron una serie de allanamientos en cuatro inmuebles relacionados con él.

Sin embargo, tras las pericias, fue una vivienda ubicada en calle Pirineos la que concentró la atención de los investigadores.

Revisa también

ADN

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un departamento en condiciones precarias, pero con un fuerte blindaje en puertas y ventanas, adaptado para el aislamiento total.

De acuerdo a lo recogido por Contigo en la Mañana de CHV, en su interior se encontraron prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos que podrían resultar claves para esclarecer el caso.

Vecinos del sector aseguraron haber visto al imputado sacando objetos del lugar poco después de que la desaparición de la joven comenzara a ser difundida por los medios. Según antecedentes recogidos por la PDI, el inmueble habría sido ocupado irregularmente por Beltrán, quien también estaría vinculado a actividades de tráfico de drogas.

La Fiscalía, en tanto, confirmó que los objetos incautados están siendo sometidos a peritajes, mientras continúa la búsqueda de Krishna Aguilera. La hermana de la joven, Cristal, ha reiterado que su familiar se encontraba atemorizada por las amenazas del detenido, a quien responsabiliza directamente de su desaparición.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad