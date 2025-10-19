Incautan más de $1.400 millones en cigarros de contrabando en Alto Hospicio

Durante la madrugada de este sábado, Carabineros incautó un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando en un predio en Alto Hospicio, en Región de Tarapacá.

La mercancía —ubicada al interior de un container montado sobre la rampla de un camión— habría estado destinada al comercio ilegal. En el operativo también se decomisaron el camión y otros vehículos presentes en el lugar.

Según lo informado, Carabineros acudió al sector del Cerro Tarapacá, en Alto luego de un llamado al nivel 133 que alertaba sobre disparos en la vía pública. Al llegar al lugar, personal de la 3ª Comisaría constató la presencia de un container cargado con 1.032 cajas —equivalentes a 51.600 cartones de cigarrillos de contrabando— avaluados en más de $1.444 millones.

“Se pudo constatar la presencia de una cantidad importante de cigarrillos de contrabando, además de tres vehículos e indicios de que en este lugar hubo posiblemente un enfrentamiento entre bandas rivales dedicadas al contrabando”, detalló el general Adrián Andrades, jefe de la zona Tarapacá, según consignó La Tercera.

Adicionalmente, en el operativo se incautó el camión que transportaba el container y tres vehículos, todos sin encargo.

Durante la inspección, Carabineros encontró evidencia balística e impactos de disparos en un galpón colindante. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.