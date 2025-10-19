;

Trump acusa a Petro de liderar el narcotráfico y amenaza con cortar subsidios de EE. UU. a Colombia

El cruce diplomático surge tras el bombardeo de una embarcación en el Caribe, que Colombia asegura ocurrió en sus aguas.

Cristóbal Álvarez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su par colombiano, Gustavo Petro, de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas por toda Colombia”.

En concreto, la declaración fue publicada este domingo en su red social Truth, en un nuevo episodio de tensión entre ambos mandatarios tras el ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses a una embarcación en el Caribe.

El intercambio escaló luego de que Trump advirtiera que, “a partir de hoy”, su gobierno suspenderá los pagos y subsidios entregados a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, acusando a Petro de no hacer nada para detenerlo pese a la cooperación estadounidense.

Por su parte, Petro respondió que la lancha atacada “presumiblemente estaba en aguas colombianas” y denunció una violación a la soberanía del país.

Uno de los sobrevivientes del operativo estadounidense es colombiano y ya fue recibido por Bogotá para ser procesado bajo sus leyes.

