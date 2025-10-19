Trump acusa a Petro de liderar el narcotráfico y amenaza con cortar subsidios de EE. UU. a Colombia
El cruce diplomático surge tras el bombardeo de una embarcación en el Caribe, que Colombia asegura ocurrió en sus aguas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su par colombiano, Gustavo Petro, de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas por toda Colombia”.
Revisa también:
En concreto, la declaración fue publicada este domingo en su red social Truth, en un nuevo episodio de tensión entre ambos mandatarios tras el ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses a una embarcación en el Caribe.
El intercambio escaló luego de que Trump advirtiera que, “a partir de hoy”, su gobierno suspenderá los pagos y subsidios entregados a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, acusando a Petro de no hacer nada para detenerlo pese a la cooperación estadounidense.
Por su parte, Petro respondió que la lancha atacada “presumiblemente estaba en aguas colombianas” y denunció una violación a la soberanía del país.
Uno de los sobrevivientes del operativo estadounidense es colombiano y ya fue recibido por Bogotá para ser procesado bajo sus leyes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.