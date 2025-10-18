Este sábado, millones de personas se movilizaron en ciudades de todo Estados Unidos para protestar contra lo que consideran una deriva autoritaria del presidente Donald Trump, en el marco de la tercera jornada nacional de manifestaciones No Kings (No Reyes).

Desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por Chicago, Houston, Seattle y Filadelfia, los manifestantes exigieron el respeto a la democracia, la libertad de expresión y el fin de las agresivas políticas migratorias del Gobierno.

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 18: Demonstrators hold protest signs during a march from the Atlanta Civic Center to the Georgia State Capitol on October 18, 2025 in Atlanta, Georgia. Organizers expect millions to participate in cities and towns across the nation for the second "No Kings" protest to denounce the Trump administration. (Photo by Julia Beverly/Getty Images) / Julia Beverly Ampliar

En Washington D. C., decenas de miles se concentraron frente al Capitolio, en una de las protestas más multitudinarias de los últimos años. Entre los asistentes se encontraban destacados líderes progresistas, como los senadores Bernie Sanders y Chris Murphy.

BREAKING: This is in Trump's back yard. Washington DC No Kings Day Protest. This is just the start of the day.



It is absolutely unbelievable how many people are turning out for this. I love how everyone is staying peaceful. It's exactly what Trump doesn't want. pic.twitter.com/xHuCHguAyg — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Sanders advirtió sobre los riesgos de concentración de poder en manos del Ejecutivo y de multimillonarios aliados del presidente, y aseguró que “la democracia está en peligro si permitimos que unos pocos controlen la economía y la política a su favor”.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Democracia, no monarquía” y “La Constitución no es opcional”, mientras cantaban y coreaban consignas pacíficas. También se criticaron las redadas migratorias de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la presencia de tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades, medidas que los organizadores califican de intimidatorias.

En Nueva York, la policía informó que más de 100.000 personas participaron de forma pacífica, sin que se registraran detenciones.

This is incredible! Check out this video of the No Kings Protest in New York City!



We the People are sick and tired of Trump. NYC is sick and tired of Donald Trump! #nokings pic.twitter.com/UgJvqQy0cY — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 18, 2025

A nivel internacional, pequeñas concentraciones de solidaridad se registraron en Canadá y en ciudades europeas como Madrid, Berlín, Lisboa y Londres.

LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 18: (Editors note: Image contains profanity) U.S. nationals residing in Portugal hold placards and chant while gathering in Praça do Comercio at a protest organized by American activists living in Portugal, during a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump on October 18, 2025 in Lisbon, Portugal. The protest follows similar "No Kings" events in the United States. (Photo by Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images) / Horacio Villalobos Ampliar

Mientras tanto, aliados de Trump, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, describieron las protestas como “manifestaciones de odio a Estados Unidos” y vincularon a los participantes con grupos radicales de izquierda, acusaciones que los manifestantes rechazaron.

Los organizadores destacaron que la jornada buscó demostrar la fuerza de la sociedad civil y el compromiso con los principios democráticos frente a lo que consideran un exceso de poder por parte del Ejecutivo.