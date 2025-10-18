;

VIDEOS. Protestas históricas en Estados Unidos: cientos de miles marchan en diversos estados contra políticas de Trump

Washington, Nueva York, Chicago y más ciudades vieron movilizaciones masivas que buscan frenar la concentración de poder del Ejecutivo.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Horacio Villalobos

Este sábado, millones de personas se movilizaron en ciudades de todo Estados Unidos para protestar contra lo que consideran una deriva autoritaria del presidente Donald Trump, en el marco de la tercera jornada nacional de manifestaciones No Kings (No Reyes).

Desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por Chicago, Houston, Seattle y Filadelfia, los manifestantes exigieron el respeto a la democracia, la libertad de expresión y el fin de las agresivas políticas migratorias del Gobierno.

ADN

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 18: Demonstrators hold protest signs during a march from the Atlanta Civic Center to the Georgia State Capitol on October 18, 2025 in Atlanta, Georgia. Organizers expect millions to participate in cities and towns across the nation for the second "No Kings" protest to denounce the Trump administration. (Photo by Julia Beverly/Getty Images) / Julia Beverly

En Washington D. C., decenas de miles se concentraron frente al Capitolio, en una de las protestas más multitudinarias de los últimos años. Entre los asistentes se encontraban destacados líderes progresistas, como los senadores Bernie Sanders y Chris Murphy.

Sanders advirtió sobre los riesgos de concentración de poder en manos del Ejecutivo y de multimillonarios aliados del presidente, y aseguró que “la democracia está en peligro si permitimos que unos pocos controlen la economía y la política a su favor”.

ADN

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Democracia, no monarquía” y “La Constitución no es opcional”, mientras cantaban y coreaban consignas pacíficas. También se criticaron las redadas migratorias de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la presencia de tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades, medidas que los organizadores califican de intimidatorias.

En Nueva York, la policía informó que más de 100.000 personas participaron de forma pacífica, sin que se registraran detenciones.

A nivel internacional, pequeñas concentraciones de solidaridad se registraron en Canadá y en ciudades europeas como Madrid, Berlín, Lisboa y Londres.

ADN

LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 18: (Editors note: Image contains profanity) U.S. nationals residing in Portugal hold placards and chant while gathering in Praça do Comercio at a protest organized by American activists living in Portugal, during a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump on October 18, 2025 in Lisbon, Portugal. The protest follows similar "No Kings" events in the United States. (Photo by Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images) / Horacio Villalobos

Mientras tanto, aliados de Trump, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, describieron las protestas como “manifestaciones de odio a Estados Unidos” y vincularon a los participantes con grupos radicales de izquierda, acusaciones que los manifestantes rechazaron.

Los organizadores destacaron que la jornada buscó demostrar la fuerza de la sociedad civil y el compromiso con los principios democráticos frente a lo que consideran un exceso de poder por parte del Ejecutivo.

