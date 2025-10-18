;

VIDEO. Trump anuncia destrucción de submarino cargado con fentanilo en el caribe: confirmaron repatriación de sobrevivientes

Según el presidente estadounidense, la nave transportaba, además, otros estupefacientes con destino al territorio norteamericano.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES - CAPTURA

GETTY IMAGES - CAPTURA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que las fuerzas estadounidenses destruyeron un submarino presuntamente utilizado para el tráfico de drogas en aguas del Caribe.

Según el mandatario, la nave transportaba una gran cantidad de fentanilo y otros estupefacientes con destino al territorio norteamericano.

ADN

Getty Images / Tom Williams

A través de su cuenta en Truth Social, Trump detalló que la embarcación fue interceptada en una conocida ruta de narcotráfico y que a bordo viajaban cuatro presuntos “narcoterroristas”.

Dos de ellos murieron durante el operativo, mientras que los dos sobrevivientes —de nacionalidad ecuatoriana y colombiana— serán repatriados a sus países de origen para enfrentar a la justicia local.

ADN

“Bajo mi administración, Estados Unidos no tolerará que narcoterroristas trafiquen drogas ilegales por tierra o mar”, afirmó el presidente, quien aseguró que el cargamento incautado habría podido causar la muerte de “al menos 25 mil estadounidenses” si llegaba a territorio continental.

El operativo forma parte de la ofensiva militar que Washington mantiene en el Caribe contra las redes de narcotráfico. Fuentes militares confirmaron que este es el sexto submarino destruido desde agosto, en una serie de acciones que han dejado cerca de 30 fallecidos y dos sobrevivientes.

La Cancillería ecuatoriana confirmó que mantiene coordinación diplomática con Estados Unidos para la repatriación del ciudadano ecuatoriano detenido, mientras que Colombia anunció que su Fiscalía investigará al connacional por delitos de narcotráfico y terrorismo marítimo.

El hallazgo refuerza la alerta en torno al tráfico de fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, que ha sido señalado como responsable de la actual crisis sanitaria por sobredosis en Estados Unidos.

Trump adelantó que ha autorizado nuevas operaciones encubiertas contra redes criminales y advirtió que “la guerra contra el narcotráfico no se detendrá en el mar”.

