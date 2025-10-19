“Será central en el desarrollo del fútbol chileno”: Gianni Infantino inaugura el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay

En el marco de su visita a Chile para ser testigo de la final del Mundial Sub 20, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, también estuvo presente en otro hito para la ANFP.

En una ceremonia a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, el líder del fútbol mundial apareció en Quilin junto a otras figuras, como el mandamás de Conmebol, Alejandro Domínguez, el exdelantero Davor Suker; y el exdefensor Elías Figueroa.

Todo para inaugurar el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, complejo que está ubicado a un costado del INAF y que será destinado a la formación de las selecciones juveniles nacionales, rindiendo un homenaje con su nombre al DT que liderara a La Roja al tercer lugar del Mundial Sub 20 en 2007.

“Este tremendo centro de alto rendimiento será central en el desarrollo del fútbol chileno, felicito a todos los que participaron en este gran proyecto. El programa FIFA Forward es precisamente para esto, para estas alegrías, para que el fútbol crezca en cada rincón del planeta. Chile invierte en su fútbol, cree en sus selecciones y potencia sus cimientos“, señaló Gianni Infantino, valorando el uso de los dineros de su orgánica para mejorar la infraestructura.

El flamante CAR José Sulantay Silva cuenta con cinco canchas (cuatro naturales y una FIFA Forward de pasto sintético, todas con iluminación LED y graderías), un gimnasio de 300 metros cuadrados (con espacio outdoor integrado para ejercicios específicos), ocho camarines, clínica y salas médicas, salas de reuniones, una renovada utilería y distintas oficinas para los cuerpos técnicos, entre otras dependencias con los más altos estándares y certificaciones FIFA.

“Junto a Gianni, Pablo Milad y el Ministro Pizarro creemos en grande, sabemos que Chile es un lugar donde el fútbol es algo de importancia nacional, un país en extremo futbolizado, y este tipo de actos y construcciones, que honran a personas, generaciones y talentos, es algo que debemos agradecer. Estamos presenciando como vibra nuestro fútbol y continente“, complementó Alejandro Domínguez.