Con una cena con los presidentes de clubes chilenos: todo lo que hará Gianni Infantino en menos de 24 horas en Chile

Este domingo, el Mundial Sub 20 de nuestro país se despide para siempre con la gran final entre Argentina y Marruecos, que tendrá un invitado de lujo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará presente en el Estadio Nacional para cerrar el telón de la competencia, aunque no será su única actividad en tierras chilenas.

Según información de El Deportivo, apenas aterrice en Santiago, el dirigente suizo se dirigirá directamente a las dependencias de la ANFP en Quilín, donde será recibido por Pablo Milad, su anfitrión y acompañante durante el resto de la jornada.

En ese mismo lugar, Infantino asistirá a la inauguración del Complejo Deportivo José Sulantay, el nuevo centro de formación de las selecciones juveniles. Cabe recordar que, en ninguna de las actividades en las que participe, el presidente de la FIFA atenderá a la prensa.

Posteriormente, los presidentes de la FIFA y la ANFP se trasladarán a Viña del Mar, donde los esperará un almuerzo de gala junto a los 32 presidentes de los clubes del fútbol chileno. Tras la comida, Infantino y Milad sostendrán una reunión privada.

Luego de su paso por la Región de Valparaíso, el timonel del fútbol mundial regresará a Ñuñoa para presenciar la final, que marcará el cierre de su visita a Chile, ya que, una vez concluido el encuentro, se dirigirá inmediatamente al aeropuerto.