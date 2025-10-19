;

El desconocido equipo donde juega Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina en el Mundial Sub 20

Con su doblete en la final, el delantero ya suma cinco goles en la cita planetaria.

Carlos Madariaga

El desconocido equipo donde juega Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina en el Mundial Sub 20

El desconocido equipo donde juega Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina en el Mundial Sub 20 / VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

La gran figura en lo que va de la final del Mundial Sub 20 es Yassir Zabiri.

El atacante marroquí de 20 años se ha lucido con un doblete sobre Argentina: el primero, un impecable tiro libre a los 12 minutos; y luego, cerrando en el área para el segundo a los 28 minutos.

Con esto, Yassir Sabiri ya suma cinco goles en la cita planetaria juvenil, donde convirtió ante Brasil y España en la fase de grupos, además de anotar en la llave de octavos de final, ante Corea del Sur.

El delantero, eso sí, no ha tenido mayor figuración en su carrera, surgiendo futbolísticamente desde la Academia de Fútbol Mohammed VI.

En la temporada 2023-2024, llegó al Union Touraga y fue traspasado luego al Familacao de Portugal, club que, pese a no tener gran historia en el futbol, hoy es sexto en la Primeira Liga.

En la actual temporada, Yassir Sabiri apenas ha jugado 3 partidos por su club, aunque quizá tenga otro rol luego del gran nivel que ha exhibido con Marruecos en el Mundial Sub 20.

