La tarde de este domingo se pone fin al Mundial Sub 20 con el partido que definirá al campeón entre Marruecos y Argentina.

En un Estadio Nacional que promete estar repleto, los africanos buscarán imponerse al dominio trasandino y coronar un torneo de ensueño, en el que han sido la gran revelación.

Para este crucial encuentro, el plantel marroquí recibió un mensaje de aliento de uno de los máximos referentes futbolísticos de su país: Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain, quien envió palabras de ánimo a sus compatriotas.

“Primero que todo, felicitaciones para todos ustedes por el gran trabajo que los ha hecho brillar durante la Copa del Mundo Sub 20”, señaló el exjugador del Real Madrid en un video compartido por la FIFA.

“Ahora solo queda el último esfuerzo. Todos estaremos respaldándolos, orgullosos de ustedes. Dima Maghreb”, cerró Hakimi.