“Mi gran objetivo es atajar hasta los 48. Si a los 50 me encuentran parado en un arco, mejor”

Cristian Campestrini, arquero titular de la Universidad de Concepción con 45 años, se refirió a como ha mantenido su prolongada carrera en el fútbol.

La Universidad de Concepción es, ahora mismo, el club de la Primera B con la opción más concreta de ascender directamente a la Primera División, siendo líder del torneo con solo un punto de ventaja sobre Deportes Copiapó.

Uno de los grandes baluartes del “Campanil” ha sido su arquero, Cristian Campestrini, quien, con 45 años, sigue siendo titular inamovible y uno de los jugadores más veteranos de nuestro fútbol.

“Lo estamos viviendo con armonía desde la fecha uno. Hemos formado un lindo grupo humano, con un día a día que nos lleva a estar muy unidos y con gran ilusión a tres fechas del final, como seguro la tienen los otros equipos”, comenta el guardameta en conversación con AS Chile.

Al ser consultado sobre cómo se vive el fútbol a su edad, respondió: “Disfruto de esta profesión hace 24 años y la vivo con mucha responsabilidad. Disfruto de levantarme temprano y seguir mejorando, disfruto del vestuario, de un mate, de una charla... Lo principal es seguir. Soy un agradecido de poder hacer lo que tanto amo a mis 45 años. Me exijo para mejorar día a día. Sería hermoso, a esta altura de mi carrera, poder jugar con los grandes de Chile. Hay que seguir con fe”.

Sobre la edad en que piensa colgar los guantes, sentencia: “Luego de 24 años, cualquier cierre es perfecto. Mi gran objetivo es atajar hasta los 48. Si los 50 me encuentran parado en un arco con un buen rendimiento, doblemente feliz. Mis ganas y mi pasión por esta profesión siguen intactas; son mi gran motivación de todos los días”.

