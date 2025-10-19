Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 19 de octubre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 19 de octubre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20, dos encuentros cerrarán fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 y otros dos darán inicio a la jornada 28 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 19 de octubre comenzará a las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo, con arbitraje de Cristian Galaz y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 15:00 horas, Everton jugará con Universidad Católica en el Sausalito de Viña del Mar. Manuel Vergara será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso arrancará a las 12:30 horas, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta jugará ante Universidad de Concepción, con arbitraje de Felipe y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, Deportes Copiapó se medirá ante Magallanes en el Luis Valenzuela Hermosilla. Cristian Garay será el juez del encuentro, que tendrá transmisión de TNT Sports.

Tras ello, habrá dos choques en paralelo a las 17:30 horas. Uno será en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción se medirá ante San Luis de Quillota, con arbitraje de Reiniero Alvarado y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego se desarrollará en el Germán Becker, donde Deportes Temuco se medirá ante Deportes Santa Cruz. Claudio Díaz será el juez del juego, que tendrá transmisión de TNT Sports.