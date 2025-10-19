“Nos ponemos a disposición de las autoridades”: Everton critica la invasión de los hinchas a la cancha del Sausalito

La compleja situación vivida este domingo en Viña del Mar, donde un grupo de hinchas de Everton ingresaron a la cancha del Sausalito en el final del partido ante la UC, generó la reacción de la directiva.

Más allá del duro presente del elenco ruletero, a dos puntos de la zona de descenso, los representantes del club se expresaron en un comunicado a través de sus redes sociales, condenando lo ocurrido.

“Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables”, puntualizaron desde Everton, sabiendo que están expuestos a sanciones respecto de su localía.

La directiva planteó que “estos actos aislados de un grupo minoritario no representan los valores de la familia evertoniana”, insistiendo en su repudio a lo ocurrido.

“Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la seguridad de hinchas, jugadores y todo el entorno del fútbol”, concluyeron en torno a lo ocurrido en Sausalito.