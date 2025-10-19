;

“Nos ponemos a disposición de las autoridades”: Everton critica la invasión de los hinchas a la cancha del Sausalito

La directiva del elenco ruletero repudió las agresiones, apuntando a que fueron “actos aislados de un grupo minoritario”.

Carlos Madariaga

“Nos ponemos a disposición de las autoridades”: Everton critica la invasión de los hinchas a la cancha del Sausalito

La compleja situación vivida este domingo en Viña del Mar, donde un grupo de hinchas de Everton ingresaron a la cancha del Sausalito en el final del partido ante la UC, generó la reacción de la directiva.

Más allá del duro presente del elenco ruletero, a dos puntos de la zona de descenso, los representantes del club se expresaron en un comunicado a través de sus redes sociales, condenando lo ocurrido.

Revisa también:

ADN

“Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables”, puntualizaron desde Everton, sabiendo que están expuestos a sanciones respecto de su localía.

La directiva planteó que “estos actos aislados de un grupo minoritario no representan los valores de la familia evertoniana”, insistiendo en su repudio a lo ocurrido.

“Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la seguridad de hinchas, jugadores y todo el entorno del fútbol”, concluyeron en torno a lo ocurrido en Sausalito.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad