AUDIO. “Recibieron golpes mujeres, ojalá no pase más”: la decepción en Everton tras la invasión de sus hinchas a la cancha del Sausalito

Rodrigo Piñeiro lamentó la actitud de los fanáticos en la caída del equipo ante la UC.

Carlos Madariaga

Rodrigo Piñeiro en ADN Deportes

Rodrigo Piñeiro en ADN Deportes

01:27

El partido en que Everton perdió 3-0 ante Universidad Católica en el Sausalito generó un duro golpe en el cuadro ruletero, pues con esta derrota están apenas dos puntos sobre la zona de descenso directo.

“Quedando un cuarto de campeonato, nos encontramos en una situación compleja. Cuando tenemos que dar el paso hacia adelante, no lo podemos dar. No hemos logrado la regularidad en puntos y por momentos en rendimiento”, lamentó en conferencia de prensa el DT del elenco oro y cielo, Mauricio Larriera.

“Tenemos que corregir muchos errores, hacerlo con uno menos es muy difícil. En el primer tiempo atacamos, nos sentimos bien, pero vamos a hablar y ver lo que nos espera”, complementó en zona mixta el delantero Rodrigo Piñeiro, que también cuestionó la invasión de los fanáticos de Everton a la cancha del Sausalito.

“Lamentable. Recibieron golpes mujeres, eso nos duele mucho. Es difícil gestionar las emociones con los hinchas, hay que entender el enojo, pero ojalá no pase más. Yo voy a dar la cara cada vez que hacen eso”, recalcó el uruguayo, quien criticó el que solo hayan llegado cerca de 6 mil personas, apuntando al alto precio de las entradas.

“Vi mucha gente enojada por ese tema. Tenemos que cuidar al hincha en estos momentos. No me voy a meter en las decisiones del club, pero ojalá se puedan bajar y pueda venir más público”, cerró Rodrigo Piñeiro.

