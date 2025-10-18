Histórico de Cobreloa sufre problema médico durante su participación en liga amateur: se descartó infarto
Mario Soto debió ser asistido por la ambulancia en la Liga Independiente de Fútbol.
Lo ocurrido hace algunas semanas con el exportero Patricio Toledo durante la disputa del partido de exhibición “Adiós Capitanes” encendió las alarmas en torno a la situación médica de los exjugadores profesionales.
Este sábado se supo de otro problema médico ligado a un exfutbolista. En este caso, se trata del otrora defensor y director técnico Mario Soto, de 75 años.
Quien fuera campeón nacional con Cobreloa y Unión Española presentó inconvenientes médicos cuando disputaba un partido por el equipo “Cracks” en la serie Super Diamantes de la LIF, Liga Independiente de Fútbol, cuestión que llevó a que fuera retirado en ambulancia.
Según información de ADN Deportes, tras la realización de diversos exámenes médicos, se descartó un infarto y fue dado de alta, con lo que pudo regresar a su casa.
Cabe recordar que no es el último problema de salud que ha afectado a Mario Soto, pues en 2021 fue diagnosticado con covid-19 y estuvo internado en una residencia sanitaria.
