Histórico de Cobreloa sufre problema médico durante su participación en liga amateur: se descartó infarto

Mario Soto debió ser asistido por la ambulancia en la Liga Independiente de Fútbol.

Carlos Madariaga

Histórico de Cobreloa sufre problema médico durante su participación en liga amateur: se descartó infarto

Histórico de Cobreloa sufre problema médico durante su participación en liga amateur: se descartó infarto

Lo ocurrido hace algunas semanas con el exportero Patricio Toledo durante la disputa del partido de exhibición “Adiós Capitanes” encendió las alarmas en torno a la situación médica de los exjugadores profesionales.

Este sábado se supo de otro problema médico ligado a un exfutbolista. En este caso, se trata del otrora defensor y director técnico Mario Soto, de 75 años.

Quien fuera campeón nacional con Cobreloa y Unión Española presentó inconvenientes médicos cuando disputaba un partido por el equipo “Cracks” en la serie Super Diamantes de la LIF, Liga Independiente de Fútbol, cuestión que llevó a que fuera retirado en ambulancia.

Según información de ADN Deportes, tras la realización de diversos exámenes médicos, se descartó un infarto y fue dado de alta, con lo que pudo regresar a su casa.

Cabe recordar que no es el último problema de salud que ha afectado a Mario Soto, pues en 2021 fue diagnosticado con covid-19 y estuvo internado en una residencia sanitaria.

