La insólita sanción contra Colo Colo a horas de enfrentar a Coquimbo Unido / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Ayer viernes les contábamos en ADN Deportes de la complicación que tuvo Colo Colo en su arribo a Coquimbo de cara a su duelo del domingo contra los “piratas”.

No hablamos de líos logísticos o de lesiones de jugadores, sino de un inconveniente en el desplazamiento.

Esto pues el bus que trasladaba al plantel del “Cacique” fue captado con dificultades en su ingreso al casco histórico de La Serena, donde provocaron complicaciones en el tránsito al intentar realizar una maniobra para doblar en calles particularmente estrechas.

La maniobra no pasó desapercibida en la municipalidad, considerando que camiones de alto tonelaje y buses de pasajeros de gran envergadura, como el que posee Colo Colo, tienen prohibido su acceso a dicho sector de la comuna.

Según información del diario El Día, las unidades de inspección municipal emitieron una infracción empadronada al bus de Colo Colo.

Gustavo Arceu, director de Seguridad Ciudadana de La Serena, explicó al medio antes citado que “esta normativa busca preservar el patrimonio y la fluidez vial en el centro histórico de la ciudad“.

Asi las cosas, Colo Colo sufre otro lío adicional de cara al partido contra Coquimbo Unido, donde precisan ganar para acercarse a zona de clasificación a torneos internacionales.