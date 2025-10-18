;

La insólita sanción contra Colo Colo a horas de enfrentar a Coquimbo Unido

El cuadro albo recibió una infracción de tránsito por su desplazamiento en la región.

Carlos Madariaga

La insólita sanción contra Colo Colo a horas de enfrentar a Coquimbo Unido

La insólita sanción contra Colo Colo a horas de enfrentar a Coquimbo Unido / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Ayer viernes les contábamos en ADN Deportes de la complicación que tuvo Colo Colo en su arribo a Coquimbo de cara a su duelo del domingo contra los “piratas”.

No hablamos de líos logísticos o de lesiones de jugadores, sino de un inconveniente en el desplazamiento.

Revisa también:

ADN

Esto pues el bus que trasladaba al plantel del “Cacique” fue captado con dificultades en su ingreso al casco histórico de La Serena, donde provocaron complicaciones en el tránsito al intentar realizar una maniobra para doblar en calles particularmente estrechas.

La maniobra no pasó desapercibida en la municipalidad, considerando que camiones de alto tonelaje y buses de pasajeros de gran envergadura, como el que posee Colo Colo, tienen prohibido su acceso a dicho sector de la comuna.

Según información del diario El Día, las unidades de inspección municipal emitieron una infracción empadronada al bus de Colo Colo.

Gustavo Arceu, director de Seguridad Ciudadana de La Serena, explicó al medio antes citado que “esta normativa busca preservar el patrimonio y la fluidez vial en el centro histórico de la ciudad“.

Asi las cosas, Colo Colo sufre otro lío adicional de cara al partido contra Coquimbo Unido, donde precisan ganar para acercarse a zona de clasificación a torneos internacionales.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad