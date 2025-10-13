;

Mano dura en Conmebol: habrían rechazado los argumentos de la U para reducir los castigos por la barbarie de Avellaneda

Desde Argentina aseguran que la Universidad de Chile habría corrido con la misma suerte que Independiente.

Javier Catalán

La tragedia de Avellaneda no fue solo un hecho de violencia sin precedentes para los hinchas de la Universidad de Chile, sino que también trajo consigo grandes problemas futbolísticos para el club debido a las sanciones impuestas por la Conmebol, las cuales Azul Azul intentó reducir.

Si bien durante la tarde se informaba desde Argentina que la Confederación Sudamericana de Fútbol había rechazado los argumentos de Independiente, todo indica que la U no correrá con mejor suerte.

Según información del periodista César Merlo, la Comisión de Apelaciones de Conmebol también denegó la apelación de los azules, quienes tampoco se rendirán en su intento por disminuir los castigos.

El comunicador indicó que, al igual que el club trasandino, la Universidad de Chile recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), siendo representada por el abogado Gerardo Acosta.

Las sanciones impuestas al cuadro universitario consisten en siete partidos, tanto de local como de visita, sin público, además de una multa económica de 270 mil dólares.

