Manchester United saca provecho de la impericia del Liverpool y se lleva el triunfo en el clásico inglés / Poppy Townson - MUFC

En el partido que concentró las miradas este domingo en la Premier League, el Manchester United se llevó el clásico del fútbol inglés tras vencer al Liverpool.

Los dirigidos de Rubén Amorim pegaron de entrada en Anfield, considerando que ya ganaban al minuto de juego con el tanto de Bryan Mbeumo.

¡¡SORPRENDEN LOS DIABLOS ROJOS EN ANFIELD!! MBEUMO MARCA EL 1-0 DEL MANCHESTER UNITED EN EL ARRANQUE DEL DERBY ANTE LIVERPOOL.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pgbqdhwMfI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Liverpool intentó recobrar el dominio del partido, pero ninguna de sus millonarias figuras, como la del sueco Alexander Isak o la del alemán Florian Wirtz, fueron capaces de ser efectivos en ataque.

El ícono de la impericia “Red” fue Cody Gakpo, que a lo largo del partido tuvo tres tiros a los postes del arco del Manchester United.

¡LO MÁS INSÓLITO DEL DERBY!



⚽ Cody Gakpo marcó el gol del Liverpool en la caída por 2-1 ante Manchester United por la fecha 8 de la #PREMIERxESPN, aunque antes de poder anotar, el neerlandés estampó ¡TRES PELOTAS CONTRA LOS PALOS! ¡¡DE NO CREER!! pic.twitter.com/L1aLFIsV07 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Sin embargo, a los 78 minutos, el neerlandés pudo enmendarlo parcialmente al anotar el empate.

AHORA SI, FESTEJA LIVERPOOL: GAKPO LA EMPUJÓ Y MARCÓ EL 1-1 DE LOS REDS VS. MANCHESTER UNITED.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iCYrcWqZBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Aun asi, en una de sus únicas oportunidades en el segundo tiempo, el Manchester United anotó el 2-1 tras una oportuna intervención aérea del cuestionado Harry Maguire a los 84 minutos.

¡LOCURA ENDIABLADA EN ANFIELD! HARRY MAGUIRE CONECTÓ EL CABEZAZO LETAL Y MARCA EL 2-1 DEL MANCHESTER UNITED ANTE LIVERPOOL.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mQHLw5dj3P — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Los “Diablos Rojos” sumaron así su primera victoria fuera de Old Trafford en la temporada y volvieron a ganar en Anfield tras casi 10 años, mientras que Liverpool sufrió su cuarta derrota seguida en todas las competencias, racha que no vivían desde noviembre de 2024.