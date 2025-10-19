;

VIDEOS. Manchester United saca provecho de la impericia del Liverpool y se lleva el triunfo en el clásico inglés

En Anfield, los “Diablos Rojos” le propinaron su cuarta derrota consecutiva al cuadro “Red”.

Carlos Madariaga

Manchester United saca provecho de la impericia del Liverpool y se lleva el triunfo en el clásico inglés / Poppy Townson - MUFC

En el partido que concentró las miradas este domingo en la Premier League, el Manchester United se llevó el clásico del fútbol inglés tras vencer al Liverpool.

Los dirigidos de Rubén Amorim pegaron de entrada en Anfield, considerando que ya ganaban al minuto de juego con el tanto de Bryan Mbeumo.

Liverpool intentó recobrar el dominio del partido, pero ninguna de sus millonarias figuras, como la del sueco Alexander Isak o la del alemán Florian Wirtz, fueron capaces de ser efectivos en ataque.

El ícono de la impericia “Red” fue Cody Gakpo, que a lo largo del partido tuvo tres tiros a los postes del arco del Manchester United.

Sin embargo, a los 78 minutos, el neerlandés pudo enmendarlo parcialmente al anotar el empate.

Aun asi, en una de sus únicas oportunidades en el segundo tiempo, el Manchester United anotó el 2-1 tras una oportuna intervención aérea del cuestionado Harry Maguire a los 84 minutos.

Los “Diablos Rojos” sumaron así su primera victoria fuera de Old Trafford en la temporada y volvieron a ganar en Anfield tras casi 10 años, mientras que Liverpool sufrió su cuarta derrota seguida en todas las competencias, racha que no vivían desde noviembre de 2024.

