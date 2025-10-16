La visita del emblemático exfutbolista neerlandés Ruud van Nistelrooy a nuestro país sorprendió a propios y extraños.

El exjugador y entrenador del Manchester United primero asistió al amistoso de La Roja ante Perú en el estadio de La Florida y, al día siguiente, se presentó en el Municipal de San Bernardo para presenciar el duelo entre Magallanes y Santiago Morning por la Primera B.

Sin embargo, su buena relación con Cristián Ogalde, dueño de la “Academia”, no fue el único motivo que lo trajo a Chile, tal como mostró en su cuenta de Instagram.

“Querido Pedro Luis Salazar, allá donde estés, te saludo desde tu país”, escribió Van Nistelrooy junto a una foto de una camiseta de la selección chilena firmada por la persona a quien conmemora.

¿Quién era Pedro Luis Salazar?

La persona a quien dedica el mensaje el goleador neerlandés es un periodista chileno que vivió gran parte de su vida en Europa, especialmente en los Países Bajos, donde cultivó sólidas relaciones con figuras del mundo del fútbol.

Según el diario Marca, medio para el cual trabajó, el PSV Eindhoven abrió una peña de aficionados en España, donde Pedro Salazar se desempeñó como responsable de comunicaciones. Fue allí donde forjó su amistad con Ruud van Nistelrooy.

Con una extensa carrera en el fútbol neerlandés, Pedro Luis Salazar tuvo vínculos con otros emblemáticos jugadores de aquel país. En 2014, falleció a los 55 años producto de un cáncer.