Karol Lucero reaparece para animar importante evento con figuras como Martin Garrix, Gloria Trevi y Carín León

Karol “Dance” Lucero confirmó su participación como animador en el Festival Internacional del Globo de León, uno de los eventos más destacados del continente, que se desarrollará entre el 14 y el 17 de noviembre en la ciudad mexicana de León.

A través de su cuenta de Instagram, el exrostro televisivo compartió la noticia desde México, donde actualmente se encuentra. “Feliz de contarles que, por segundo año, seré uno de los conductores del Festival Internacional del Globo en León, México”, expresó en la publicación, acompañada con imágenes promocionales del evento.

El evento, reconocido mundialmente por su magnitud y atractivo turístico, reunirá a más de 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países, además de un cartel musical que incluye a figuras de renombre como el reconocido DJ neerlandés Martin Garrix, la artista mexicana Gloria Trevi, el cantante mexicano Carín León y el también DJ neerlandés Afrojack.

Con esta participación el exintegrante de Yingo etoma su carrera pública, tras haber optado por mantener un bajo perfil e irse de viaje, tras el quiebre de su matrimonio con Fran Virgilio, situación que generó amplio revuelo mediático luego de que reconociera haber sido infiel a su esposa con Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock.