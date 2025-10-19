¿Se acabó el amor? El enigmático mensaje de Disley Ramos que desató rumores de quiebre con Luis Jiménez

Santiago

Desde que se conocieron en un reality, Disley Ramos y Luis Jiménez parecían inseparables. Sin embargo, una reciente publicación de la creadora de contenido encendió las alertas entre sus seguidores: “Ojalá nunca se te olvide lo que has logrado solita, lo valiosa que eres, lo linda que estás y sobre todo que te mereces lo mejor del mundo”, decía el mensaje que compartió en un video de otra cuenta.

El texto, interpretado por muchos como una indirecta, desató especulaciones sobre un quiebre entre la pareja. A ello se suma que, en los últimos días, ambos han dejado de seguirse e interactuar en redes sociales, lo que alimenta aún más los rumores.

Por ahora, ni Disley ni el “Mago” Jiménez se han pronunciado públicamente, pero el silencio digital y el tono del mensaje bastaron para que los fanáticos comenzaran a hablar de una posible separación.