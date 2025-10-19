;

¿Se acabó el amor? El enigmático mensaje de Disley Ramos que desató rumores de quiebre con Luis Jiménez

La influencer compartió un video con una frase que muchos interpretaron como una señal de ruptura con el exfutbolista. A esto se suma que ambos dejaron de interactuar en redes sociales.

Verónica Villalobos

¿Se acabó el amor? El enigmático mensaje de Disley Ramos que desató rumores de quiebre con Luis Jiménez

Santiago

Desde que se conocieron en un reality, Disley Ramos y Luis Jiménez parecían inseparables. Sin embargo, una reciente publicación de la creadora de contenido encendió las alertas entre sus seguidores: “Ojalá nunca se te olvide lo que has logrado solita, lo valiosa que eres, lo linda que estás y sobre todo que te mereces lo mejor del mundo”, decía el mensaje que compartió en un video de otra cuenta.

Revisa también

ADN

El texto, interpretado por muchos como una indirecta, desató especulaciones sobre un quiebre entre la pareja. A ello se suma que, en los últimos días, ambos han dejado de seguirse e interactuar en redes sociales, lo que alimenta aún más los rumores.

Por ahora, ni Disley ni el “Mago” Jiménez se han pronunciado públicamente, pero el silencio digital y el tono del mensaje bastaron para que los fanáticos comenzaran a hablar de una posible separación.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad