El pasado 18 de octubre, la actriz Fernanda Urrejola y la directora de cine Francisca Alegría sellaron su amor con una ceremonia de matrimonio, marcando uno de los momentos más significativos de su vida en pareja.

Ambas mantenían una relación desde hace varios años, la cual hicieron pública en 2020, en plena pandemia, cuando ya compartían su hogar en Los Ángeles, Estados Unidos, ciudad a la que la intérprete se trasladó en 2014 para desarrollar su carrera actoral. La pareja se conoció en esa misma urbe gracias a una amiga en común.

Según ha relatado la actriz, fue un “flechazo” inmediato y una conexión “intensísima”, al punto de sentir en ese preciso instante que serían amigas por siempre. Además de que, junto con su vida personal, han colaborado en La vaca que cantó una canción hacia el futuro y la serie La Casa de los Espíritus, próxima a estrenarse.

Durante la ceremonia, ambas optaron por vestidos blancos, pero con estilos diferentes. Fernanda Urrejola lució un diseño con escote profundo, mangas caídas y una capa ligera sobre los hombros, mientras que la cineasta complementó su atuendo con un cintillo blanco y un vestido estructurado de manga tres cuartos, sosteniendo un ramo de flores en tonos rosados.

El evento contó con la presencia de reconocidas actrices nacionales como Antonia Santa María, Begoña Basauri, Javiera Hernández, Sofía García, Mariana Derderian, Ignacia Baeza, Paulina Eguiluz, Ignacia Allamand y María José Illanes.

Cabe recordar que ambas habían anunciado su compromiso en 2021 y, aunque inicialmente planeaban casarse en Estados Unidos, decidieron hacerlo en Chile tras la aprobación del matrimonio igualitario en el país. También han manifestado su deseo de ser madres, ya sea mediante inseminación artificial o adopción.

