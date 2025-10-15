;

Argentina y Marruecos van por la copa: ¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial Sub 20 de Chile?

Trasandinos y africanos lucharán por convertirse en la mejor selección del mundo a nivel juvenil.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes - FIFA

Tras las dos llaves de semifinales disputadas este miércoles, el Mundial Sub 20 de Chile comienza a despedirse de nuestro país.

Argentina y Marruecos serán los encargados de darle vida a la gran final del torneo, en un duelo que refleja claramente el dominio absoluto de ambas selecciones a lo largo de toda la competencia.

Los africanos se instalaron en la última fase tras superar el “grupo de la muerte” como líderes y vencer a dos potencias en los duelos de eliminación directa, como lo son Estados Unidos y Francia.

Por su parte, los trasandinos dominaron desde la primera ronda y llegan a la final habiendo ganado todos sus partidos y recibiendo solo dos goles en todo el certamen.

¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial Sub 20 de Chile?

Argentina y Marruecos se verán las caras en la final del torneo el domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional, en un duelo programado para las 20:00 horas.

