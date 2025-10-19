Sabe que lo odian, pero le da lo mismo. Es lo que se da a entender respecto al comportamiento de Arturo Vidal, quien este domingo por la noche le volvió a “tocar la oreja” a los argentinos.

En el Estadio Nacional, Marruecos venció a la ‘albiceleste’ y se coronó campeón del mundo de la categoría Sub 20, motivo suficiente para que el volante de Colo Colo subiera una “picante” publicación.

En su cuenta de Instagram, Vidal subió una historia aplaudiendo la actuación de los africanos, en especial tras el segundo tanto de los ‘leones’.

Y si bien no mencionó para nada a Argentina, al otro lado de la cordillera no se lo tomaron nada bien. Olé capturó un pantallazo de la historia y la subió a sus redes sociales, que automáticamente se llenaron de comentarios contra el volante de Colo Colo.

La polémica historia de Arturo Vidal